Başkan Büyükakın okula yeni başlayan miniklere başarılar diledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın uyum eğitimleri bugün başlayan okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Başkan Büyükakın, “Milletimizin umudu olan evlatlarımızı gönülden selamlıyorum” dedi.

01 Eylül 2025 Pazartesi 11:37

 UYUM EĞİTİMİ BAŞLADI

Ülke genelinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa giden öğrencilere yönelik uyum eğitimi bugün başlandı. Kocaeli’de de binlerce öğrenci, okul yollarına düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yaptığı açıklama ile minik öğrencilere başarılar diledi. Eğitimin hayattaki en önemli yolculuklardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi:

 

BÜYÜKAKIN: GÖNÜLDEN SELAMLIYORUM

“Bugün okul öncesi ve 1. sınıfa başlayan yavrularımız, hayatlarının en önemli yolculuklarından birine adım atıyor. Evlatlarımızın ve kıymetli ailelerimizin heyecanını gönülden paylaşıyor, fedakâr öğretmenlerimize başarı dileklerimi iletiyorum. İnanıyorum ki sevgiyle, emekle ve azimle yetişen yavrularımız; milletimizin yarınlarını daha güçlü, daha aydınlık kılacak. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyor ve milletimizin umudu olan evlatlarımızı gönülden selamlıyorum.”

(Ömer İLGEÇ)

