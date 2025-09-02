BEYAZ ZAMBAKLAR DİYARI FİNLANDİYA'DA TARIM VE DOĞA TURİZMİ

Finlandiya'da tarih, kültür ve doğa turizmi üzerine araştırmalarımız ve belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Bu topraklarda turizm, özellikle de doğa turizmi, büyük bir öneme sahip. Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda yaptığım araştırmaları ve çektiğim belgeselleri sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşıyorum.

Finlandiya tam anlamıyla bir göller ülkesi ve orman denizidir. Aslen Giresun doğumlu bir gazeteci ve belgeselci olarak, doğal güzelliklere her zaman önem verdim. Finlandiya'da 200 binden fazla göl bulunuyor. Bunların çoğu küçük olsa da, yüzey alanı 10 km²'den büyük 309 göl veya rezervuar vardır. Saimaa, Finlandiya'nın en büyük, Avrupa'nın ise dördüncü en büyük doğal tatlı su gölüdür.

Finlandiya'nın yemyeşil ormanları ve gölleri arasında yer alan altın renkli buğday tarlaları, insana adeta bir göz ve gönül ziyafeti sunuyor. İklim ve doğa şartlarını zorlayarak Finliler, tarım, ziraat ve hayvancılığa büyük önem veriyorlar. Keşke bizim cennet ülkemizde de tarım, hayvancılık ve ziraata bu kadar önem verebilsek.

Lahti Şehri ve Tarihi

Eğitim modeliyle dünya ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Finlandiya'nın Lahti kenti, muhteşem göl manzarası ve tarihi limanıyla gelenlere "hoş geldin" diyor. Yıllardır birçok TV kanalında yayınlanan "Devri Âlem" belgesel programı olarak, Lahti limanından belgesel tadında canlı yayınlar yapıyor ve çektiğimiz görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.

Lahti (İsveççe: Lahtis), Finlandiya'nın Päijät-Häme bölgesinin merkezi olan bir şehirdir. Vesijärvi Gölü'nün kıyısında yer alan şehrin yüzölçümü 517.63 km²'dir ve 31 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla nüfusu 119.395'tir. Lahti, başlangıçta Hollola'nın bir parçası olsa da zamanla komşusundan daha büyük bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Şehrin sembolü, yanan bir tren tekerleğidir.

Tarihçe

Lahti, belgelerde ilk kez 1445 yılında Hollola'ya bağlı bir köy olarak geçmiştir. 19 Haziran 1877'de çıkan bir yangında tüm köy büyük zarar görmüş, ancak daha sonra yeniden inşa edilerek pazar kasabası statüsü almıştır. Zamanla gelişmeye devam eden Lahti, 1 Kasım 1905'te şehir statüsü kazanmıştır. 1918 Fin İç Savaşı sırasında gerçekleşen Lahti Muharebesi'nde Alman Brandenstein birliği, şehri Kızıl Muhafızlardan geri almıştır.

Spor

Lahti, özellikle kış sporlarında zengin bir geleneğe sahiptir. Şehir, her yıl düzenlenen Lahti Kayak Oyunları ve Finlandia-hiihto Kros Kayağı Yarışması ile tanınır. Liiga'da oynayan Lahti Pelicans adında bir buz hokeyi takımı ve Veikkausliiga'da oynayan FC Lahti adında bir futbol takımı bulunmaktadır. 1997 Dünya Oyunları ve 2009 Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası da Lahti'de düzenlenmiştir.