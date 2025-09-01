Minik Yağız’ın hayatına ‘Gonca’ dokunuşu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde umut dolu başarı hikâyeleri yazılıyor. Down sendromlu Yağız Çetin’in gelişim yolculuğu da burada başladı. Özel eğitimler alan minik Yağız; adım atmaya, dengede durmaya ve bağımsız hareket etmeye başlayarak ailesini sevince boğdu.

ANNE ÇETİN: İYİ Kİ BENİM OĞLUM

Henüz birkaç ay önce Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne adım atan Yağız, burada aldığı özel eğitimlerle adım atmaya, dengede durmaya ve bağımsız hareket etmeye başladı. Ailesinin de sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayan merkez, özel gereksinimli çocuklar için umut olurken, ailelerin yanında güçlü bir destek unsuru olarak yer alıyor. 28 yaşındaki anne Ece Çetin, iki yıl önce dünyaya gelen oğlu Yağız’ı ilk kucağına aldığı anı şu duygularla anlatıyor; “Doğumda ağlıyordu, bir türlü susmuyordu. Doktor, ‘Senin sesinle susar’ dedi. Göğsüme yatırdım ve konuşmaya başladım. O an sustu. İşte o an anladım ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu. ‘İyi ki benim oğlum’ dedim.”

ZOR BİR BAŞLANGIÇ, UMUT DOLU BİR YOLCULUK

2 yaşındaki Yağız’ın böbreklerinde doğumdan itibaren yaşanan sorunlar, ailesinde yürüyüp yürüyemeyeceği, konuşup konuşamayacağı gibi kaygılara neden olmuş. Henüz 1 yaşındayken fizik tedavi sürecine başlayan Yağız, yaklaşık 2,5 aydır Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenli eğitim alıyor. Anne Çetin, bu süreci şu sözlerle aktarıyor; “Çok korkuyordum ama doğru yerlerde doğru insanlarla karşılaştık. Hocalarımız bizi sevgiyle karşılıyor. Buradaki eğitimlerle oğlumun hareketleri çok değişti. Ayağa kalkıyor, adım atıyor, sesler çıkarıyor. Yakında tamamen yürüyecek inşallah.”

BİR BAŞARI VE ÖZVERİ HİKÂYESİ

Gonca’daki uzman eğitmenler, Yağız’ın denge, kas kuvveti ve yürüme becerilerini geliştirebilmesi için haftalık özel bir eğitim programı uyguluyor. Kısa sürede kaydedilen ilerlemeler, hem ailesini hem de eğitmenlerini gururlandırdı. Yağız’ın eğitmeni, yaşanan gelişmeleri şu sözlerle ifade ediyor; “İlk geldiğinde sadece sürünebiliyordu. Şimdi emekliyor, kendi başına bir şeyler yapıyor, tırmanmaya çalışıyor. Ayağa kalkması, hatta emeklemesi bile bizi çok mutlu ediyor.”

“GONCA’DA AİLE GİBİ OLDUK”

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yalnızca çocuklar değil, aileler de birbirlerine destek oluyor. Yağız’ın annesi, bu dayanışma ortamını şu cümlelerle anlatıyor; “Burada tanıştığım ailelerle adeta bir aile gibi olduk. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Down sendromlu çocuklarda yemek yeme sıkıntısı olabiliyor, ben de buradaki ailelerden fikir alıyorum, hocalarımızdan destek görüyorum.”

BÜYÜKŞEHİR’İN ÖRNEK PROJESİ

Uzmanlar, Down sendromlu çocuklarda erken yaşta başlanan fizyoterapinin bağımsız hareket becerilerinin gelişiminde kritik rol oynadığını vurguluyor. Yağız’ın azmi, enerjisi ve neşesi de hem uzmanlara hem ailelere ilham kaynağı oluyor. Anne Ece Çetin, Gonca’ya olan güvenini “Önce Allah’a, sonra Gonca’daki hocalarımıza güveniyoruz. Onların gösterdiklerini evde de uyguluyoruz. Bowling oynarken bile topu sabit şekilde atıyor, isabet ettiriyor. Bu eğitimler oğlumun hayatına dokundu” sözleriyle ifade ediyor.

GONCA ÖZEL HAYATLARA IŞIK TUTUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli çocukların gelişim yolculuğuna profesyonel destek sunarak, ailelerin yanında güçlü bir şekilde yer alıyor. Merkezde sunulan fizyoterapi ve eğitim programları sayesinde çocuklar, bağımsız hareket becerileri kazanırken; aileler de sürecin aktif bir parçası haline geliyor. Gonca, özel çocukların hayatına dokunarak onların karanlıkta kalmamasını sağlıyor, ailelere ise umut dolu bir yolculuk sunuyor.



(Ömer İLGEÇ)