İzmit Ulugazi İlkokulu’na masal gibi bir bahçe

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yerini bir günlüğüne alarak okulu için isteklerde bulunan İzmit Ulugazi İlkokulu öğrencisi Asel Damla Altınsoy’un hayali gerçek oldu.

DAMLA’NIN HAYALİ BÜYÜKŞEHİR’LE GERÇEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz 23 Nisan’da Ulugazi İlkokulu öğrencisi Asel Damla Altınsoy’u makamında ağırlamış, minik Damla bir gün boyunca temsili olarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. O gün en büyük hayalini dile getirerek, okul bahçelerine “uygulama bahçesi” yapılmasını isteyen ve bu yönde talimat veren minik Damla’nın isteği yerine getirildi. Bu kapsamda Ulugazi İlkokulu’nun bahçesine “Kendine Yeten Okul Bahçeleri Projesi” hayata geçirildi.

HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR BAHÇE

İzmit Ulugazi İlkokulu kendine yeten okul bahçeleri projesi kapsamında etkinlik alanı içerisinde; zemin deck ve ahşap korkuluk montajları, donatı elemanları, dış mekan masa tenisi, vurmalı perküsyon aletleri, satranç masaları, bitki yetiştirme saksıları, açık hava kitaplığı, ders çalışma ve oturma alanları, çamur mutfağı tezgâhı yer aldı. Ayrıca okul bahçesinin zeminine çocukların favori oyunları olan mendil kapmaca, sek sek, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyun çizimleri yapıldı. Çocuklar için hem eğlenme hem de uygulama imkânı sunan bu bahçeyle öğrenciler ağaçların altında doğayla iç içe keyifli zaman geçirebilecek.

“HER YER ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Çalışmaların neredeyse tamamlandığı okulunu ziyarete gelen Damla önce okul müdürü Süleyman Beyazyüz, daha sonrada kardeşiyle etrafı heyecanla gezdi. 3. sınıfa geçen minik başkan Damla mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çok mutluyum, her yer çok güzel olmuş. Kütüphaneyi, çamur mutfağını, saksıları, oturma yerlerini çok beğendim. Anaokulundaki çocuklar da eğlensin, bir şeyler eksin biçsin istedim. Teneffüslerde kantinden bir şey aldığımda burada yiyeceğim ve arkadaşlarımla boyama yapacağım. Hayalim gerçek oldu. Başkanım Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederim.” Damla, bir gün yeniden başkan olduğu takdirde kütüphanedeki kitapların artırılmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi.

“1000 ÖĞRENCİNİN YARARLANACAĞI BİR ALAN”

Okul Müdürü Süleyman Beyazyüz, Büyükşehir Belediyesi’nin Damla’nın isteği üzerine hazırladığı projeyi şu sözlerle anlattı: “Damla, 23 Nisan’da başkan olunca böyle bir talepte bulundu. Başkanımız Tahir Büyükakın da çok ilgi gösterdi. Bu bahçede çocuklarımız kendi ürünlerini ekip biçecek, yağmur suyunu depolayacak, doğal gübrelerle üretim yapacak. Çamur mutfağında eğlenecek, açık havada kitap okuyacak, satranç oynayacak. Kuş sesleri eşliğinde rengârenk bir ortamda 1000 öğrencimizin faydalanabileceği muhteşem bir alan oluştu. Başta Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese öğretmenlerim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Hem okul müdürü Beyazyüz hem de minik Damla, projeye verdiği destekten dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. “Kendine Yeten Okul Bahçeleri Projesi” ile Ulugazi İlkokulu’nun bahçesi sadece oyun ve eğlence değil, aynı zamanda üretim, öğrenme ve paylaşım merkezi haline geldi.



(Ömer İLGEÇ)