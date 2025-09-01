KO-MEK’te her hikâye yeni bir umut

Kocaeli’nin en büyük eğitim markalarından biri olan KO-MEK, bu yıl da binlerce kişiye hem meslek hem de hobi kazandırmaya hazırlanıyor. Bilgisayardan modaya, geleneksel sanatlardan yabancı dillere kadar geniş yelpazesiyle KO-MEK, her yaştan kursiyerin hayatına dokunuyor.

MESLEĞE AÇILAN KAPI

Gençlerin ve iş arayanların gözdesi hiç şüphesiz bilgisayar, yazılım, grafik tasarım, muhasebe ve teknik eğitimler. Özellikle dijital çağın olmazsa olmazı olan web tasarım ve bilişim teknolojileri kurslarına yoğun ilgi var. KO-MEK’in bu kursları sayesinde birçok genç, iş dünyasına daha hazır ve donanımlı adım atıyor.

KADINLARA YENİ UFUKLAR

KO-MEK’in en çok ilgi gören yönlerinden biri de, kadınlara sunduğu fırsatlar. Giyim üretim teknolojileri, moda tasarımı, kuaförlük ve güzellik uzmanlığı kurslarına katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de kendi işini kurmanın yollarını keşfediyor. Pek çoğu ürettiklerini ekonomiye kazandırarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

KÜLTÜRDEN SANATA ZENGİN BİR DÜNYA

Kocaeli’de kültürel mirası yaşatan adres yine KO-MEK. Hat, ebru, tezhip, çini, ahşap oymacılığı gibi kurslar, geçmişin sanatını bugüne taşıyor. Sanat tutkunları için ise müzik, tiyatro, drama ve fotoğrafçılık dersleri hayatın içine renk katıyor.

DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Dil öğrenmek isteyenler için de KO-MEK biçilmiş kaftan. İngilizce, Almanca, Arapça başta olmak üzere birçok dil kursu, kursiyerlerin hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda bir adım öne çıkmasını sağlıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL YAŞAMI KURSLARI

Sadece meslek değil, yaşamın her alanına dokunan eğitimler de var. İlk yardım, yaşlı ve çocuk bakımı, işaret dili, etkili iletişim gibi dersler, toplumsal hayata katkı sunuyor. Üstelik sağlıklı yaşamı tercih edenler için birçok farklı kursları da her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

İSTİHDAM VE KÜLTÜRÜN ADRESİ

KO-MEK, kentin dört bir yanında açtığı kurs merkezleriyle yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda istihdamın, kültürün ve sosyal hayatın kalbinin attığı yer. Bilimden sanata, teknolojiden kültüre kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim imkânı sunan KO-MEK, Kocaeli’ni daha donanımlı, güçlü ve kültürel olarak zengin bir gelecek imkânı ile buluşturuyor. Her bir kursiyer bu büyük ailenin bir parçası olarak kurslara devam ediyor.



(Ömer İLGEÇ)