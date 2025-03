Büyükşehir kadınlarla hep güçlü

Büyükşehir, kadınların gücünü her alanda kutluyor. İtfaiyecilikten gazeteciliğe, zabıtadan veterinerliğe kadar farklı mesleklerdeki kadınlar, görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir, kadınların her alanda gösterdiği gücü takdir ediyor ve bu değeri yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her gün gösteriyor. Belediyede görev yapan 2 bin 851 kadın personel, her geçen yıl artan oranlarla Kocaeli’nin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

KADIN ÇALIŞANLAR İLE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına her alanda değer ve önem veriyor. Mutlu, istekli ve özverili personelleri sayesinde başarılı işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışanları ile hem farkını ortaya koyuyor hem de gücüne güç katıyor. Birçok meslek grubu altında kadınları istihdam eden Büyükşehir, onların emek ve azimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA YÜZDE 70’LİK ARTIŞ

Büyükşehir’de son 5 yılda kadın çalışan sayısında yüzde 70 oranında bir artış kaydedildi. Belediyenin hukuk işlerinin yüzde 70’i kadın personeller tarafından yürütülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndaki personelin yüzde 89’u kadınlardan oluşuyor. Bu oranlar, Büyükşehir’in kadına verdiği değeri ve önemi açık bir şekilde ortaya koyuyor.

KADINLAR, BELEDİYENİN HER ALANINDA İZ BIRAKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlar yalnızca ofislerde değil; sokaklarda, sahada ve zorlu iş kollarında da görev alıyor. İtfaiye ekiplerinden mühendislik departmanlarına, veterinerlikten temizlik işlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapan kadın personel, şehrin her alanında söz sahibi. Kadınların, en zorlu alanlarda bile gösterdiği başarılar, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan kararlılığın en somut örnekleri arasında yer alıyor.

“KADINA VERİLEN DEĞERİN FARKINDAYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev almaktan ve şehre katkı sunmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade eden kadın personeller, kendilerine verilen değerin de farkında. “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadına verdiği değerin farkındayız” diyen kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duygu ve düşüncelerini paylaştı. İşte kadın çalışanların görüşleri…

“KADIN ŞOFÖRLER ULAŞIMDA GÜCÜ TEMSİL EDİYOR”

Kadınların her alanda yer alması bizler için çok önemli. İnsanlara sevdiklerine ulaşmalarında yardımcı olmak da çok anlamlı bir iş. İki yıldır ulaşım sektöründe çalışıyorum. Kadın şoförlerin toplumda daha fazla yer alması, kadınların gücünü ve kararlılığını göstermesi açısından önemli bir adım. Bizlere sağlanan imkanlar ve duyulan güven için Kocaeli Büyükşehir’e teşekkür ederim.

-Meryem Çelik, Şoför, Ulaşımpark-

“KADINLAR HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİYOR”

Kadınlar, kendilerine güvenildiğinde her alanda başarılı olabilir. Burada, cinsiyet ayrımcılığına uğramıyoruz ve diğer arkadaşlarımızdan hep destek alıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlara çok güzel fırsatlar sunuyor. Raylı sistemler gibi geleneksel olarak erkeklerin hakim olduğu bir alanda, kadınların da etkili bir şekilde görev alabilmesinin önemine dikkat çekiyorum.

-Asiye Çelik, Vatman, Ulaşımpark-

“KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR MESLEK YOK”

İtfaiyecilik, zorlu bir meslek ve geleneksel olarak erkek egemen bir alan. Ancak kadınlar, azimle çalışarak bu mesleği de başarıyla icra edebilir. Kadınların yapamayacağı hiçbir meslek yok. Küçükken sorarlardı, 'Büyüyünce ne olacaksın?' Hep 'İtfaiyeci olacağım' derdim. Kadın olarak bu mesleği yapabiliyor olmak, gurur kaynağı. Bu meslek manevi açıdan da çok değerli.

-Nursena Baltacı, İtfaiyeci, İtfaiye Dairesi Başkanlığı-

“KADIN GAZETECİ OLMAK, TUTKU VE CESARET İŞİDİR”

Kadın olmak zor, ama zorlukları aşarak her kadın istediği meslekte başarılı olabilir. Tarladaki kadından uzaya çıkan kadına kadar her kadının içinde yürek olmalıdır. Büyükşehir, kadına değer veren bir yer. Burada kadın gazeteci olarak görev yapmak beni gururlandırıyor. Kadına değer verildiğinde başarı artıyor. Bir daha dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum.

-Ece Özge Teke, Gazeteci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-





“KADIN ZABITA TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATIR”

Çoğunlukla sokaklarda, kurumsal alanlarda çalışıyoruz. Kadın olmak daha dikkat ve özveri istiyor. Ancak bu bizi daha güçlü, dirençli yapıyor. Erkek meslektaşlarımla aynı koşullarda görevimi yerine getirirken, kadın olmanın toplumsal farkındalık yaratabileceğini düşünüyorum. Büyükşehir diğer meslektaşlarımızla bize eşit fırsatlar sunuyor. Bu da bizim işimizi daha özverili yapmamıza katkı sağlıyor.

-Esra Çinaz, Zabıta, Zabıta Dairesi Başkanlığı-





“YÖNETİCİLERİMİZDEN HEP TAKDİR ALIYORUZ”

Kadın ve erkek arasındaki hegemonyaya inanmıyorum. Kadınlar, mühendislik ve diğer alanlarda istediklerini başarabilir. Çalışmalarımızda hem ekip arkadaşlarımızdan hem de yöneticilerimizden takdir aldık. Büyükşehir’in projelerinde her zaman daha iyi sonuçlar almak için sürekli gelişim içindeyiz. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının önemi büyük.

-Memnune Gürcan Karaağaç, Ziraat Mühendisi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı-

“MESLEĞİMİZİ SEVEREK YAPIYOR, KEYİF ALIYORUZ”

Kadın gassal olarak çalıştığımı duyanlar genellikle ‘Korkmuyor musun?’ diye soruyorlar. Biz korkmuyoruz. Ölüm, hayatı daha değerli kılmamıza yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nde kadın olarak çalışmak, bize hem konfor hem de özel bir hassasiyet sunuyor. Belediye, kadınların farklı mesleklerde yer almasını teşvik ediyor. Gücümüzü inancımızdan alarak mesleği severek yapıyoruz.

-Emine Kar, Gassal, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı-





“KADIN ÇALIŞANLARA VERİLEN DEĞER MUTLU EDİYOR”

Can dostlarımızla çalışmak bazı zorluklar getirebilir ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin en iyi barınaklarına sahip. Kadınlar bu alanda da başarıyla görev alıyor ve belediyemizin kadın çalışanlarına verdiği değer beni çok mutlu ediyor. Tüm kadın çalışanlar olarak görevimizi huzur ve güven içinde, özverili bir şekilde yerine getiriyoruz.

-Esra Aygün, Veteriner Hekim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-





“YAPTIĞIM İŞTEN HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM”

Yaptığım işten gurur duyuyorum. İnsanlara yardımcı olmak, onların en zor anlarında yanlarında olmak, bizim için en değerli şey. Psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir meslek ama kadınların içindeki güç engellenemez. Kadınların engellenemez gücü ve kararlılığını sergileyerek topluma hizmet ediyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın vatandaş hizmetine verdiği önem, bizim için büyük motivasyon kaynağı.

-Fatma Göksal, Evde Bakım Hizmetleri Personeli, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-

(Ömer İLGEÇ)