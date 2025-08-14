GENEL:
Büyükşehir Konservatuvarı’nda rehberlik semineri başladı

Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında gerçekleştireceği Konservatuvar Yetenek Sınavları öncesinde hazırlık ve rehberlik programı düzenledi. 15 Ağustos’a kadar devam edecek olan seminerde öğrenciler sınav süreci hakkında bilgilendiriliyor.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:36

 ADAYLARA SINAV ÖNCESİ REHBERLİK

Büyükşehir Konservatuvarı’na özel yetenek sınavıyla girecek aday öğrenciler için rehberlik seminerleri başladı. 11-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek seminerlerde, adayların sınav sürecine dair tüm soruları yanıtlanacak, süreç netleştirilecek ve motivasyonları artırılacak. Başvuru yapan katılımcılar için her branşa özel olarak hazırlanan seminerler, yetenek sınavına ön hazırlık niteliği taşıyor.

 

SANATIN HER DALI BURADA

Bale’den resme, Batı Müziği’nden Geleneksel Sanatlar’a, Türk Halk Müziği’nden Türk Sanat Müziği’ne uzanan geniş yelpazede eğitim veren konservatuvar; çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap ediyor. Her gün farklı bir branşta düzenlenecek seminerlerde, alanında uzman eğitmenler yer alacak. Özel yetenek sınavını başarıyla geçen adaylar, branşlarına göre en az 2 yıl, en fazla 4 yıl eğitim alma hakkı kazanacak.

 

15 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Müzik dalında başlayan rehberlik seminerleri 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Sınavlara hazırlanan adaylar için önemli bir fırsat sunan bu program, sanat yolculuğuna başlamanın ilk adımı olarak görülüyor. Seminerin ilk gününde aday öğrenciler bu rehberliğin motivasyonlarını artırdığını ve sınav heyecanlarına iyi geldiğini ifade etti.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN SANATA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türkiye’nin saygın sanat merkezlerinden biri olarak bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştirdi. Özel yetenek sınavıyla belirlenen adaylara temel sanat eğitimi veren konservatuvar, 7 bölüm ve 29 branşta eğitim imkanı sundu. Şimdi ise rehberlik seminerlerinin ardından yetenek sınavlarını başarıyla geçecek yeni öğrencilerini bekliyor.

(Emre KAHRAMAN)

