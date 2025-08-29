“Çağımızın Büyük Taarruzunu dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak veriyoruz”

Bugün bizler, özgürce yürüdüğümüz her sokakta, huzurla doğan her sabaha vatan için can verenlerin azmiyle, kanıyla, dualarıyla ulaşabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulmün, savaşın, yoksulluğun pençesindeki mazlumlara da bu mücadele umut olmaya devam ediyor. Gazze’de bir çocuğun gözyaşı, Doğu Türkistan’da bir annenin sessiz çığlığı, 100 yıl önceki Anadolu ile bugün arasında bir vicdan köprüsü kuruyor. İşte o yüzden biz, bugün susanların sesi, mazlumların ümidi, hakkın ve hakikatin tarafı olmakla da sorumluyuz.
Bugün ülkemiz, teknolojiden sanayiye, eğitimden tarıma, yerli savunma sanayisinden dijital atılımlara kadar her alanda büyük bir mücadele veriyor. Bu çağın Büyük Taarruzu; dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimle, milli kalkınmayla veriliyor. Ve bizler, bu ruhla Kocaeli’mizi yarınlara hazırlıyoruz. Her adımımızda şunu biliyoruz: Bu topraklar kolay kazanılmadı.
Bu büyük zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.”
(Emre KAHRAMAN)