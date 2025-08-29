banner1182
“Çağımızın Büyük Taarruzunu dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak veriyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Aziz milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği en büyük mücadelelerden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103.yıl dönümünü, aynı inanç ve kararlılıkla kutladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “30 Ağustos, Anadolu'nun her karış toprağını vatan bilenlerin, bir hilalin gölgesinde canını ortaya koyanların destanı, tarihe düşülmüş bir onur mücadelesidir. Ve biz bu mücadelenin devamını, adaletle, merhametle, kararlılıkla yazmaya devam edeceğiz” dedi.

29 Ağustos 2025 Cuma 09:36

 Tarihimizden gelen ruhla aziz milletimizin kazandığı bu büyük zaferin, “ya istiklal ya ölüm” diyerek yola çıkanların vatan sevgisinin şahikası olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın açıklamasına şöyle devam etti: “Bazı tarihler vardır; bir milletin kaderi, bir halkın direnişi, bir neslin fedakârlığı, bir coğrafyanın kaderi o gün yeniden yazılır. 30 Ağustos, işte böyle bir gündür. Düşmanın demir çizmeleri Anadolu’yu çiğnerken, umutlar toprağa düşmüşken, bir avuç inanmış insan bağımsızlığımızı tüm dünyaya haykırarak ayağa kalktı. Ve bu millet, tarihin en onurlu zaferlerinden birini, 26 Ağustos’ta başlayan büyük taarruzun ardından 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kazandı. O gün düşmanla beraber esarete alış diyenler, ümidi söndürmek isteyenler, bu milleti tarihin dışına itmeyi hayal edenler de tarihe gömüldü.

Bugün bizler, özgürce yürüdüğümüz her sokakta, huzurla doğan her sabaha vatan için can verenlerin azmiyle, kanıyla, dualarıyla ulaşabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulmün, savaşın, yoksulluğun pençesindeki mazlumlara da bu mücadele umut olmaya devam ediyor. Gazze’de bir çocuğun gözyaşı, Doğu Türkistan’da bir annenin sessiz çığlığı, 100 yıl önceki Anadolu ile bugün arasında bir vicdan köprüsü kuruyor. İşte o yüzden biz, bugün susanların sesi, mazlumların ümidi, hakkın ve hakikatin tarafı olmakla da sorumluyuz.

Bugün ülkemiz, teknolojiden sanayiye, eğitimden tarıma, yerli savunma sanayisinden dijital atılımlara kadar her alanda büyük bir mücadele veriyor. Bu çağın Büyük Taarruzu; dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimle, milli kalkınmayla veriliyor. Ve bizler, bu ruhla Kocaeli’mizi yarınlara hazırlıyoruz. Her adımımızda şunu biliyoruz: Bu topraklar kolay kazanılmadı.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.”

(Emre KAHRAMAN)

