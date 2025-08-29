banner1182
GENEL:
Rahvan at yarışları heyecanında sıra Gölcük koşusunda

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi altın kemerli Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 31 Ağustos Pazar günü başlıyor.

29 Ağustos 2025 Cuma 09:38

 Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu heyecanı,  31 Ağustos Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak. 
 Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapılacak ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar (A) ve İthal Atlar(B) kategorilerinde heyecana sahne olacak. 
 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi. 


İHA
