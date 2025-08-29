GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda sergilediği eşsiz kahramanlık, 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşabileceğinin en büyük göstergesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.



(Emre KAHRAMAN)