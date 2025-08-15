ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜNE ARABA YOLU 1965'DE KAZMA KÜREK İLE İNSAN GÜCÜ İLE AÇILDI





Çocukluk yıllarının geçtiği Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesine bağlı Dikmen köyünün Gıran dağlarındaki hatıralar, canlı yayınlarla paylaşılmaya devam etmektedir. Köylerimizin tarihinin araştırılıp ata ve dedelerimizin geçmişinin öğrenilmesi, hatıraların çocuklara aktarılıp köylerin ve ataların tanıtılması hedeflenmektedir. Yaya geçilirken soğuk sularından içilen, dağlarında kiraz toplanan ve sümbül çiçeklerinin koklandığı Soğukpınar beldesinin 700 yıllık tarihi geçmişi bulunmaktadır. Türk kültüründe kutsal kabul edilen Gürgen ağacından adını alan Kayın Ocak gıranı olarak bilinen dağlardaki köylerin, Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından bin yıl önce kurulduğu belirtilmektedir. https://www.facebook.com/share/v/1VcRjffGZg/?mibextid=wwXIfr

İnsan Gücüyle Açılan Bir Yolun Canlı Şahitleri

Giresun ili Espiye ilçesindeki Dikmen, Çepniköy ve Ericek köyleri yolunun insan gücüyle nasıl açıldığı, bölgenin canlı şahitleri olan 85 yaşındaki Mahmut Kahraman ve Mehmet Kavran tarafından Devri Âlem Belgesel TV Programı'nın canlı yayınında anlatılmıştır. Canlı yayınla ilgili değerli kültür insanı ve gazeteci Aydın Kömürcü'nün gönderdiği bilgi notu ve canlı yayın linkleri şunlardır:

“…Giresun Espiye Soğukpınar beldemizin Dikmen Mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Mahmut Kahraman amcamız, yol hikayesini üstat gazeteci yazar ve belgesel yapımcısı, Giresun'umuzun gurbet eldeki değerlerinden İsmail Kahraman ağabeyimize anlatmıştır. Gerçek bir yol hikayesidir. Allah sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürler versin inşallah..” Aydın Kömürcü'nün paylaşımıdır.

Bir Hayalimiz: Araştırmacı, gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı, Giresun'umuzun gurbet eldeki değerlerinden Gebze Gazetesi'nin imtiyaz sahibi İsmail Kahraman ağabeyimize teşekkür eder, maddi ve manevi desteklerimi sunarım. Bu, büyük ve önemli bir çalışmadır. Tarihî yayla yolu, Çepni köyüne kadar inmektedir. Köyün merkezine inmese de 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve yerel ismi Çal sapağı olan mevkiye kadar 1970'li yıllarda Espiye köylerinin ulaşım yükünü çeken Rahmetli Hacıosman amcamızın arabasının indiği, hatta havanın yağışlı olduğu bir gün arabanın Çal sapağında kaldığı ve Hacıosman amcamızın Çepni Köyünde misafir olduğu köyün yaşlı insanları tarafından aktarılmaktadır. Bu yolun imece usulüyle el gücüyle yapıldığı eskiden duyulsa da o yıllarda genç olan Mehmet Kaya ve Mevlüt Usta tarafından teyit edilmektedir. Çal sapağı dediğimiz yer, Çepniköy Çalkaya ve ulaşımı Espiye'ye inen yayla yoludur. Daha yakın zamana kadar koyun, keçi ve büyükbaş hayvanlarını Çepni köyü ve Çalkaya Köyü ile birlikte bu yoldan yaylaya iki günde yürüterek ulaştıran Bahçecik köyü, Arpacık Köyü, Güney Köy, Yeşilyurt Köyü, Çakıl yaylası, İbeburnu, Çorak obaları ve Kısapür obalarına ulaşılmaktaydı. 1980'li yıllarda Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından yapılan Gebelli köyü ve Ericek köyü elektrik projesinin direklerinin bir bölümü bu yoldan gelirken, Çepni köyünün mahalle elektrik direkleri de bu yoldan gelip her mahalle tarafından insan gücüyle taşınmıştır. Yolun devamı, Çepni köyü merkez mahalle girişine 200 veya 300 metreye kadar yapılsa da arabaların ulaşımı sağlanamamıştır. Köye yakın yerde çok eski taş döşemeler vardır, görülmesi gerekmektedir. Sayın üstadım, meslek büyüğüm İsmail Kahraman ağabey, çok güzel bir konuyu ele aldınız. Yaptığınız bu çalışma, yıllar önce toplu şekilde yolculuk yaptığımız Otçu göçünü canlandırır. Kim bilir, belki de 10 veya daha fazla köy veya belde bir olur, kemençe ve horonlar ile iki günde yaylaya çıkarız. (Kaynak: https://www.facebook.com/share/p/173Kx59wTB/?mibextid=wwXIfr )

Belgesel Yayınları ve Tarihi Yollar

Giresun Sel Felaketi Belgeseli

Sel felaketiyle ilgili "Belgeselcinin Not Defteri"nde yazdığım makalem: Giresun'da yaşanan sel felaketi belgeseli ve çevre katliamıyla ilgili, felaketten hemen önce "Belgeselcinin Not Defteri"nde yazdığım makalemi paylaşıyorum. https://www.gebzegazetesi.com/giresunda-sel-felaketi-belgeseli-ve-cevre-katliami-makale,4401.html

Giresun'da yaşanan sel felaketi ve devletin Giresun'a yaptığı yatırımları belgeselleştirerek tarihe not düşüp geleceğe arşiv bıraktık. https://www.youtube.com/watch?v=tlCKqQpFuaE&t=1616s "Giresun'da Sel Felaketi Belgeseli"nde, sel felaketinin yaşandığı gece çekilen görüntülere yer verilmiştir. Belgeselde, sel felaketi sonrası bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve bakanlar ile diğer devlet yetkililerinin açıklamalarına da yer verdik. Uzun araştırmalar sonucunda hazırladığımız belgeselde, yaşanan çevre felaketine de değindik.

Giresun Dereleri'nde Çevre Katliamı: Giresun bölgesi ve diğer birçok yerde çok büyük katliamlar yaşanmaktadır. Ağustos ayında Giresun'da yaşanan sel felaketine rağmen halen çevre katliamı sürmektedir. Çevre katliamı yapılan bölgelerde belgesel çekimi yapıp makaleler yazdım. Giresun'da, çevre katliamından en çok etkilenen Espiye Gelevera Deresi'nde Devri Âlem Belgesel Programı olarak 29 Kasım 2018 tarihinde yaptığım iki ayrı canlı yayını sizlerle sosyal medyamda paylaştım.









Gelevera ve Karadoğa Deresi'nde Çevre Katliamı Önlenmeli

Giresun Espiye Gelevera ve Karadoğa Deresi'nde çevre katliamı önlenmeli, dere yatağından taş ve çakıl alımı durdurulmalıdır. Espiye Karadoğa ve Gelevera Deresi ile ilgili yıllar önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Yıllardır bu bölgeye sahip çıkan yazılar yazıyoruz. http://www.belgeselyayincilik.com/cevre-ve-orman-bakanliklarina-suc-duyurusu

Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın! http://www.gebzegazetesi.com/tarihi-pangal-selalesi-ve-gelevera-deresi-yok-olmasin-makale,2969.html Makalemizi bir kez daha okuyalım. Anadolumuz, güzel Anadolu… Dağlar, ırmaklar, dereler, denizler bize tarihimizi anlatır. Sular vardır, bu sulardan sadece nehirler değil aynı zamanda tarih de akar. Burası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, fındığın başkenti Giresun’dayız. Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyü, Kurugeriş ve Yeşilköy hudutlarındayız. Bulunduğumuz bu tarihi mekân, Pangal Şelalesi'dir. Bu güzel yerin, elimizde muhteşem görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntülerle sizlere Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirdik. Sonbaharın güzellikleri eşliğinde sizleri Pangal Şelalesi'ne götürüyoruz. Pangal Şelalesi, asırlar öncesi Pangal Dede’nin buralara gelerek ev ve yurt kurduğu yerdi. Pangal Şelalesi tarihimizin ihtişamlı geçmişini de yansıtmaktadır. Anadolu’nun sonbahar esintileri eşliğinde sizleri Pangal Şelalesi'ne götürüyoruz. Burası Karadoğa Vadisi dediğimiz, Ericek Vadisi dediğimiz, Ahılbaba dediğimiz karlı yayla dağlarından gelen suların denize döküldüğü yerdir. Ancak bu güzelliklerin biraz aşağısı ne yazık ki perişanlıklar içerisindedir. Bu güzelim derenin, korunması gereken derenin nasıl vahşice katledildiğine canlı şahitlik yaptık. Zira, buradan akan nazlı derenin hemen aşağısında maalesef çakıl ve kum ocakları bu muazzam dereyi yok etmektedir. Bu acı görüntülerle sizleri baş başa bırakıp yetkililere sesleniyoruz: Bu güzellikler korunsun, bu değerlere sahip çıkılsın. Bu değerler çocuklarımızdan, geçmişimizden emanet aldığımız en güzel değerlerdir.

ÇEVRE KATLİAMI DURDURULSUN! Tarihi Pangal Şelalesi, Gelevera Deresi'nde büyük bir çevre katliamı vardır. Dere yatağı, taş ocakları, kum ocakları, mıcır ocakları tarafından yok edilmiştir. Ekolojik denge, neredeyse tamamen bozulmuştur. Yer yer 10 metreye yakın o muhteşem derenin yatağı derinleştirilmiştir, bu muazzam dere adeta ters akmaktadır. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Acı manzarayı mutlaka görsünler istiyoruz. Dere yatağının ne kadar vahşice katledildiğinin en yakın noktasındayız. Türkülere konu olmuş Gelevera Deresi ve Karadoğa Deresi’nin perişan manzarası insanı gerçekten kahretmektedir. Bu acı manzaranın mutlaka durdurulmasını talep ediyoruz. Tarihler 29 Kasım 2018 ve bu acı manzaraya şahit oluyoruz. Türkülere konu olan Gelevera Deresi'nin acı haline şahidiz. Burayla ilgili defalarca canlı yayın yaptık, yine görevdeyiz ve artık bu işe çözüm bulsunlar istiyoruz. Bu dere yok o lmasın, bu çevre katledilmesin diyoruz. Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yetkililerinin mutlaka buraya gelip, bu tarihi dereye sahip çıkmalarını istiyoruz. Zira bölgede yaşayan insanların da en büyük talebi budur.

GELEVERA DERESİ: Gelevera Deresi’nin asıl su kaynağı olan Boynuyoğun, Karaovacık ve Karadoğa dereleri, Giresun’un Alucra ilçesi sınırları içindeki Ahılbaba Dağı’ndan doğar ve 80 kilometre sonra Karadeniz'e erişerek denize dökülür. Ahılbaba Dağı’ndan doğan bu 3 dere, Giresun’un Espiye ilçesi Arpacık köyü civarında birleşerek Gelevera Deresi’ni oluşturur. Dere, adını Boynuyoğun kolunun doğduğu yayla olan Gelevera’dan alır.

Yayla Yolu Canlı Yayınları

