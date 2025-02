FİKRİ IŞIK'A YAZDIĞIM AÇIK MEKTUP

GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMA IŞIK TUTAN FİKRİ IŞIK İLE 2015 TARİHİNDE ÇEKİLMİŞ BU FOTOĞRAFTA DÜNYA MARKASI HEREKE İPEK HALI BELGESELİ ÇEKİMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİP TARİHİ FABRİKA BİNALARININ BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASINI ÖNERMİŞTİM.

Gazetemizin önceki gün bu köşede yer alan makalemizde ‘Bakan Fikri Işık’a tarihi ipek halı çağrısı’ yazımız ile gazetemize yer alan ‘Markamız Beyaz Saray’da’ başlıklı manşetimiz büyük ilgi gördü. Makalemiz ve haberimizi birçok resmi ve özel kuruluşa gönderdik. Yazı ile ilgili bugün bir de mektup aldık.



HALI UZMANINDAN BAKAN VE MÜSTEŞARA TARİHİ ÇAĞRI

Gazetemizin Hereke Halıları ile ilgili yazısı üzerine Türkiye’nin önemli halı araştırmacısı ve uzmanlarından Aydın Eroğlu’dan Bakan Işık ve Müsteşar Dursun’a hitaben yazılan bir mesaj aldık. Sayın Eroğlu mesajında hem halıdan söz ediyor, hemde Çanakkale Boğazına yapılması düşünülen köprünün adının ‘Anzak Barış Köprüsü’ olması önerisinde bulunuyor. Eroğlu’nun mektubunu sizlerle köşemde paylaşıyorum.

SANAYİ BAKANI IŞIK VE KÜLTÜR BAKANI MÜSTEŞARI DURSUN’UN DİKKATİNE

Yeni bir hükümet çalışmalarınızın arasında bu satırlarımı okumanızı rica ediyorum. Bir Hereke’li olarak halıcılıkta bir zamanların “Dünya Markası” olan Hereke halıcılığının bugünkü hali ile ilgilendiğinizi biliyorum.28 Haziran 2015 tarihinde “Bakan Işık’a tarihi ipek halı çağrısı” başlığı ile İsmail Kahraman tarafından yazılan yazıyı okudum. Ocak 2015 te gündeme gelen toplantı haberleri üzerine beni arayan İsmail Kahraman’a konu ile ilgili bazı bilgiler verdim.Sizinle Ayasofya Müzesinde görev yaptığınız dönemde odanıza gelip Aya İrene'nin özel açılması için görüşmüştüm. 48 yıl önce Bakanlığımızın açtığı kurs ile rehberliğe başladığımı size anlatmıştım.Siz de bana artık böyle rehberler kalmadı diye iltifat etmiştiniz.

48 yıldır memleketimizi yurtiçi ve dışında hakkıyla temsil etmeye çalışan bir turizmci ve el halılarımızın öğretmeni olarak sizden iki konuda ricam var:



1-İsmail Kahraman’ın yazısında anlattığı Hereke halıcılığımızın dünü, bugünü ve yarını ile ilgili ne yapılması konusunda bütün bildiklerimi paylaşmaya hazırım. (Bu konuyla ilgili yazdığımız geniş araştırma yazısı Sanayi Bakanı Işık ve Kültür Bakanı Müsteşarı Dursun tarafından Hereke’de yapılan toplantıyla ilgili haber metnini bu linkten okuyabilirsiniz; http://www.yenigebze.com.tr/Haber-13281-cin-mali-hereke... )



2- Birbiri ile alakalı görülmemede her memleket evladı gibi benim de memleketimizin global arenada en iyi şekilde tanıtılması benim için vazgeçilemeyecek bir tutkudur. Bu meyanda size daha önce Turizm dergisinde yayınlanan bir makalemi gönderiyorum. İnşaatı devam eden İstanbul- İzmir otoyolunun bir parçası olan asma köprünün adının “Barış Köprüsü “olmasını teklif ediyorum.Bulunduğumuz coğrafya “Bermuda üçgenine “rahmet okutur. Biz komşularımız ile sıfır sorun dedikçe onlar inadına sırf sorun olsun istemiyorlarmış? Bu sebepten Barış Köprülerine içte ve dışta en çok ihtiyacı olan bizlerin bu fikrin takip edilmesini sizden rica ediyor ve konuyu size emanet ediyorum. Evet, Kendisini Türkiye’nin tanıtımına adayan, Dünya’nın önemli ülkelerinin devlet adamlarına Türkiye’de rehberlik yapan Aydın Eroğlu beyin özetle yazdığı yazıyı sizlerle paylaştık. http://www.gebzegazetesi.com adresindeki köşemden okuyabilirsiniz.

Altta Çanakkale köprüsü ile ilgili yazımı paylaşıyorum:Çanakkale’ye Barış KöprüsüBarış olmayan yere turist gitmek ister mi?Benim ismim Mehmet Aydın Eroğlu. Kırk yedi sene evvel Turizm Bakanlığımızın açtığı Profesyonel Tercüman Rehberlik kursunu tamamlayarak mesleğime başladım. Bu zaman içinde altı sene Kanada’da Vancouver şehrinde bir seyahat şirketinde çalıştım. O dönemde dokuz ay yerel bir televizyon kanalında Türkiye tanıtım programları yaptım.1983 senesinde yurda dönüp on yıl Türk el halıcılığı konusunda eğitmen ve pazarlama görevlerini üstlendim. Daha sonra tekrar rehber olarak çalıştım. Uzmanlık alanım el halılarımızın yanı sıra dini turlar ve dinler arası diyalog konularında çalıştım. Yurt dışından gelen büyük turist gemilerinde altmış defa yine tanıtım ve pazarlama çalışmaları yaptım.Bu çalışmalarım esnasında kısaca Anzac olarak bilinen Avustralya ve Yeni Zelanda’lı gruplar ile defalarca Gelibolu turları yaptım. Bilindiği gibi Anzac’lıların tarihi 25 Nisan 1915 ile başlar; yani o gün ve o tarih onlar için bir milattır. Her yıl on bin kişi yapılan töreni izler.Bu rakam 2015 yılında elli bin kişiye ulaşacakmış. Halihazırda yaşanan Çanakkale-Eceabat feribot kuyrukları daha şimdiden o günün sıkıntısını turizm camiasının gündemindeki yerini almıştır. Bu durumu yıllardır yaşayan bir rehber olarak ilk defa beş yıl önce Çanakkale’ye bir köprü yapma projesini duyduğum andan itibaren kafamda bir fikir oluştu ve bunu gelen gruplardaki turistler ile paylaşmaya başladım. Özet ile yapılacak olan bu köprünün Yap, İşlet ve Devret olarak açıklanmasını müteakip bu köprünün Türk ve Anzac hükümetlerinin ortak sponsorluğunda yapılmasının ve adının da ‘’Barış Köprüsü’ ’olmasının çok manalı olacağını düşündüm.Eğer insanlık tarihten ders çıkarmayı öğrenebilseydi tarih de durmadan tekerrür etmezdi. Bizlerin Çanakkale savaşında yaşananları gelecek kuşaklara bir barış projesi olarak sunabilmemiz lazım ve bu proje için hükümetlerimizin ortak bir çalışma yapması lazım.Bu insanlar bize düşman olarak gelmişler ama şimdi dost olarak böyle bir projenin ne kadar faydalı olacağını bana söylüyorlar. Aralarında para toplayarak bir kampanya yapalım diyenlerin içinde şahsen ben on bin dolar veririm diyen kişiler bile var.