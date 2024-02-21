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Güvenlik Personellerine Oryantasyon Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi

Güvenlik Personellerine Oryantasyon Eğitimi

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:34

 
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, işe yeni başlayan güvenlik personeline oryantasyon eğitimi verdi. İki gün süreyle verilen eğitimler Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Eğitim Salonu ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde; kurum tanıtımı, etik eğitimi, kurum kültürü, personel özlük hakları, çalışma hayatında mali ve sosyal haklar gibi konulara değinildi. 
 Eğitimin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, vatandaş memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmenin, vatandaşla etkili iletişimin ve kurumda yapılan hizmet içi eğitimlerin öneminden bahsetti. Bayram, konuşmasında eğitimlerle personelin niteliğini artırmaya devam edileceğini vurguladı. 
                                  


İHA
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