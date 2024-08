Her yağmurda Yeşilçam filmindeki o sahne gerçek oluyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları sektöründe üretim yapan Hayat Kimya, çevre halkının şikayetlerine konu oldu. Vatandaşlar, yoğun deterjan kokusundan rahatsız olduklarını, zaman zaman çocuklarının zehirlendiğini iddia etti. Yağmur sonrası Gölcük ve Başiskele bölgelerinde yolların köpükle kaplandığını, çatı oluklarından da köpük aktığını belirten vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için defalarca şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Hayat Kimya'nın Başiskele bölgesindeki faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savunan vatandaşlar, imza kampanyası başlattı. Yağmur sonrası bir evin çatısından akan köpük ise ünlü Yeşilçam filmi "Gülen Gözler"in sabun tozlarının yağmur sonrası köpürme sahnesini hatırlattı.

"Yağmur yağdığında çatı oluklarından köpük akıyor. Yollarda köpük oluyor"

İmza kampanyasını başlatan Gülsüm Sezgin yaptığı açıklamada, "Günün büyük çoğunluğunda havada deterjan kokusu var, nefes alırken zorlanıyoruz. Bu sorunu fabrika kurulmadan önce var olan evlerde oturanlar da yaşıyor. 1986 yılından beri Başiskele'de yaşıyorum. Aileler gece camı açıp yattıklarında kokudan uyuyamayıp kapatmak zorunda kalıyor. Yağmur yağdığında çatı oluklarından köpük akıyor. Yollarda köpük oluyor. Bundan dolayı araba kazası yapan arkadaşım var. Cimer'e defalarca şikayet ettik, hiçbir sonuç alamadık. Fabrika muhtemelen bacalarına filtre takmıyor. Denetim yapılacağı zaman da bir şekilde haberleri oluyor diye düşünüyorum. Son 3-4 aydır bu sorun iyice belirgin hale geldi" dedi.

"Hayat Kimya'nın faaliyetleri yerel toprağı, suyu ve nihai olarak sağlığımızı tehlike altına atmaktadır"

İmza kampanyasında yapılan bilgilendirmede ise "Başiskele-Gölcük'te yaşayanlar olarak soluk almakta zorlanıyor, gün içinde sürekli deterjan kokusu duyuyor ve bu durumun bizi ve çocuklarımızı zehirlediğini belirtiyoruz. Bölgedeki önemli endüstriyel oyuncu olan Hayat Kimya'nın faaliyetleri yerel toprağı, suyu ve nihai olarak sağlığımızı tehlike altına atmaktadır. Yağmur yağışları sonrası yerlerin köpük köpük olduğunu ve bu durumun çevre kirliliğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirmek istiyoruz. Kampanyanın görseli evimizin çatısının oluğundan akan yağmur suyunu gösteriyor. 1982 Anayasası’nın 56. maddesinin 1. fıkrası şunu diyor, 'Herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir' Anayasal hakkımız engelleniyor" denildi.

"Hayat Kimya'nın Başiskele bölgesindeki faaliyetlerinin durması gerektiğini savunuyoruz"

Açıklamanın devamında, "Doğayı ve halk sağlığını tehdit eden bu durum, yalnızca bizim için değil gelecek nesiller için de büyük tehdit oluşturmaktadır. 2018 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, deterjan üretiminden kaynaklanan kimyasal atıkların toprak ve su kalitesini ciddi anlamda etkilediği ve potansiyel sağlık riskleri oluşturduğu belirlenmiştir (Chemical Pollution in Soil and Water Systems by Detergent Production, 2018). Hayat Kimya'nın Başiskele bölgesindeki faaliyetlerinin durması gerektiğini savunuyoruz. Yaşam kalitemiz, çocuklarımızın ve gelecekteki nesillerin sağlığı için daha sürdürülebilir ve çevre dostu endüstriyel faaliyetler çağrısında bulunuyoruz. Bu gidişatın durdurulması ve çözüm bulunması için yetkililere başvurumuzu yapıyoruz. Bizden sonra burada yaşayanların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için imza atın" ifadeleri kullanıldı.

İHA