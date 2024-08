Kartepe'de açık havada sinema keyfi

Kartepe'de açık hava sinemasında gösterilen "Can Dostlar" filmi ilgiyle izlendi.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yazlık Sinema Günleri'nde "Can Dostlar" filmini vatandaşlarla buluşturdu. 2019 yapımı Can Dostlar filmini Tuğçe Soyspo yönetirken, senaryosunu Öner Ateş, Uğur Güvercin ve Murat Kepez kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler yer aldı. Can Dostlar filminde parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun eğlenceli hikayesini anlatılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık sinema günleri ile nostalji olmaktan çıkardığımız etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Yazlık sinema günlerimiz yaz sezonunda devam edecek. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İHA