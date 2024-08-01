GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'de açık havada sinema keyfi

Kartepe'de açık hava sinemasında gösterilen "Can Dostlar" filmi ilgiyle izlendi.

Kartepe'de açık havada sinema keyfi

01 Ağustos 2024 Perşembe 12:38

  
 Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yazlık Sinema Günleri'nde "Can Dostlar" filmini vatandaşlarla buluşturdu. 2019 yapımı Can Dostlar filmini Tuğçe Soyspo yönetirken, senaryosunu Öner Ateş, Uğur Güvercin ve Murat Kepez kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler yer aldı. Can Dostlar filminde parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun eğlenceli hikayesini anlatılıyor. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık sinema günleri ile nostalji olmaktan çıkardığımız etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Yazlık sinema günlerimiz yaz sezonunda devam edecek. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜRKİYENİN GURURU KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTİRİSİ (TOE) FABRİKASI TARİHİNE IŞIK TUTAN ARAŞTIRMA TÜRKİYENİN GURURU KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA TÜRK...
Kocaman'dan muhtarlara: Kocaman'dan muhtarlara: "Uyum ve ahenkle çalışıyoruz"
İzmit'te yaz akşamları Türkçe pop konseriyle devam etti İzmit'te yaz akşamları Türkçe pop konseriyle...
Yarımca Kütüphanesi büyütülüyor Yarımca Kütüphanesi büyütülüyor
Her yağmurda Yeşilçam filmindeki o sahne gerçek oluyor Her yağmurda Yeşilçam filmindeki o sahne gerçek...
Dilovası'nda asfalt çalışmaları başladı Dilovası'nda asfalt çalışmaları başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TÜRKİYENİN GURURU KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA...
Türkiye'nin kalkınması sanayi bilim ve teknoloji hamlesi ile üretim ve tasarrufdan geçmekte Erbakan Hoca...

Haberi Oku