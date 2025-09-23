GENEL:
Konservatuvarın yeni yetenekleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu yılki yetenek sınavlarında 385 kişi başarılı olarak konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazandı. 7 ayrı bölüm ve 33 branşta eğitim veren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yeni eğitim dönemi, İzmit ve Gebze’deki binalarda 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

23 Eylül 2025 Salı 09:39

 SINAVLARA 2 BİN 983 KİŞİ KATILMIŞTI

Kentin en önemli sanat eğitim kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yeni yetenekleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yetenekleri bulmak için sınav düzenlendi. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 2 bin 983 kişi katılarak Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmak için ter döktü. İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 5 ile 55 yaş arasındaki adaylar katıldı.

 

SONUÇLAR AÇIKLANDI, KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan beklenen sınav sonuçları Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocaeli.bel.tr adresi üzerinden açıklandı. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler için kayıt dönemi de ayın gün başlatıldı. Konservatuvar ailesinin yeni öğrencileri kayıtlarını yaptırmak için Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın İzmit Fuar içindeki binasına geldi. Kayıt işlemlerini gerçekleştirilen öğrenciler aynı zamanda eğitmenleriyle de tanışarak, sohbet etti. Kayıt dönemi 24 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

 

YENİ BRANŞLARI KAZANAN ADAYLAR

Bilindiği gibi bu yıl Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na 4 yeni branş eklendi. Müzik Bölümüne; Trompet, Karadeniz Kemençe ve Bas Gitar branşları dahil edilirken, Halk Dansları branşı da Konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33’e yükseldi. Bu branşlardan sınava giren ve başarılı olan öğrencilerin de kayıtları gerçekleştirildi.

 

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 29 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK.
Konsevatuvarda yeni eğitim dönemi 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim verilen bölüm, branş ve yaş aralıkları ise şöyle:

 

KONSERVATUVAR BÖLÜM - SANAT DALLARI,

YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM SÜRESİ

BÖLÜM   / SANAT DALI

Eğitim Süresi

Yaş Aralığı

1

BATI MÜZİĞİ  

 

1

Ses Eğitimi

3 yıl

16-30

 

2

Piyano

3 yıl

7-8

 

3

Elektro Gitar

3 yıl

9-17

 

4

Bas Gitar

3 yıl

9-17

 

5

Klasik Gitar

3 yıl

10-17

 

6

Keman

3 yıl

8-16

 

7

Klarnet

3 yıl

9-25

 

8

Trompet

3 yıl

12-25

 

9

Çello

3 yıl

10-30

 

10

Flüt

3 yıl

9-25

2

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 

 

 

11

Ses Eğitimi

3 yıl

16-30

 

12

Keman

3 yıl

15-50

 

13

Ud

3 yıl

15-50

 

14

Ney

3 yıl

15-50

 

15

Kanun

3 yıl

15-50

 

16

Klasik Kemençe

3 yıl

15-50

 

17

Klarnet  (sol)

3 yıl

15-50

3

TÜRK HALK MÜZİĞİ 

 

 

 

18

Ses Eğitimi

3 yıl

16-30

 

19

Bağlama

3 yıl

9-30

 

20

Karadeniz Kemençe

3 yıl

15-30

4

21

TÜRK DİN MUSİKİSİ

4  yıl

17-35

5

 

GÜZEL SANATLAR

 

 

 

22

Çocuk Resim

2 yıl

            9-16

 

23

Yetişkin Resim

3 yıl

 17-55

 

24

Seramik

3 yıl

  17-55

6

 

GELENEKSEL SANATLAR

 

 

 

25

Hat

4 yıl

17-55

 

25

Tezhip

3 yıl

17-55

 

27

Çini

3 yıl

17-55

28

Minyatür

3 yıl

17-55

29

Katı

3 yıl

17-55

 

30

Ebru

3 yıl

17- 55

 

31

Çocuk Ebru 

2 yıl

12-16

7

 

SAHNE  SANATLARI

 

32

Bale

4 Yıl

5-7

 

33

Halk Dansları

2 yıl

10-16

metin, yazı tipi, grafik, logo içeren bir resim Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir.        

KONSERVATUVAR GEBZE

BÖLÜM - SANAT DALLARI, YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM SÜRESİ

 

BÖLÜM   / SANAT DALI

Eğitim Süresi

Yaş Aralığı

1

BATI MÜZİĞİ  

 

 

 

1

Piyano

3 yıl

7-8

 

2

Klasik Gitar

3 yıl

10-17

 

3

Keman

3 yıl

8-16

2

TÜRK HALK  MÜZİĞİ 

 

 

 

1

Bağlama

3 yıl

9-30

3

 

GÜZEL SANATLAR

 

 

 

1

Çocuk Resim

2 yıl

            9-16

 

2

Yetişkin Resim

3 yıl

  17-55

4

 

GELENEKSEL SANATLAR

 

 

 

3

Ebru

3 yıl

17-55

 

 

Çocuk Ebru

2 yıl

12-16

(Emre KAHRAMAN)



