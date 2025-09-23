GENEL:
Sosyal Yaşam Merkezi için ihaleye çıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı çöküp, yıkıldıktan sonra arazisi boş kalan eski İnterneks Fuar Alanı’na yapmayı planladığı Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım işi ihalesi 26 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.

23 Eylül 2025 Salı 09:38

 SOSYAL YAŞAM MERKEZİ İHALEYE ÇIKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal yaşam alanlarını arttırma hedefi doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yıkıldıktan sonra arazisi boş kalan eski İnterteks Fuar Alanı yerine inşa edilecek olan Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım işi ihalesi 26 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Toplamda yaklaşık 17.390 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi, Kocaeli’ye sosyal donatıları zengin, modern ve işlevsel bir yaşam alanı kazandıracak.

 

YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Sosyal Yaşam Merkezi, kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek. 17.390 metrekare kapalı alana sahip olan merkez; içinde barındırdığı konservatuar, gastronomi atölyeleri, dil akademisi, kütüphane, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden çok yönlü bir yaşam alanı sunacak.

 

GENİŞ EĞİTİM VE ETKİNLİK ALANLARI

Projede, 208 kişilik çok amaçlı salonun yer aldığı Sivil Toplum Merkezi’nin yanı sıra 50-60 kişilik ziyaretçi tanıtım merkezi ve 50 kişilik sinema-etkinlik salonu olacak. Ayrıca 20 sınıflı konservatuar, 5 derslikli dil akademisi, çeşitli gastronomi atölyeleri, workshop alanları, dijital yayın stüdyoları, çevrimiçi derslikler ve açık ofis şeklinde tasarlanmış kuluçka merkezleri projede bulunuyor. Sosyal Yaşam Merkezi, çok sayıda salon ve eğitim alanıyla sosyal ihtiyaçlara cevap verecek.

(Emre KAHRAMAN)

