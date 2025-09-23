TEKNOFEST 2025’te Kocaeli rüzgârı esti

YARIŞMALARA VİNSAN’DA HAZIRLANIYORLAR

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye Yüzyılının en başarılı gençlerini yetiştirmek için örnek projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak yüksek bütçeli projelerini hayata geçirmelerine imkân sağlıyor. Akademik kimliğiyle lise ve üniversite gençliğini çok iyi anlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi’nde hizmet veren Kılavuz Teknoloji Merkezi ile öğrencilere önemli ayrıcalıklar yaşatıyor.

1.175 ÖĞRENCİYE 5.7 MİLYON TL’LİK DESTEK

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkıda bulunan Kılavuz Teknoloji Merkezi Atölyelerinde üniversitelerin teknoloji takımlarını oluşturan genç mühendis adaylarına projelerini geliştirmek için teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân, 3D yazıcı ve lojistik imkânlar sunuluyor. Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde 2024-2025 sezonunda 68 teknoloji takımı ve 1.175 öğrenciye yaklaşık 5.7 milyon TL’lik malzeme desteği verildi. Ayrıca Vinsan Yerleşkesi’nde bulunan 3 binadaki 14 atölyede 19 teknoloji takımına çalışma imkânı sağlanıyor.

KILAVUZ TEKNOLOJİ TAKIMLARI TEKNOFEST’TE

Bu yıl 12’incisi düzenlenen ve yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturan TEKNOFEST 2025’te 58 ana kategori ve 138 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. 1 milyon 32 bin teknoloji tutkununu Atatürk Havalimanı'nda bir araya getiren TEKNOFEST İstanbul, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye’nin milli teknolojisini geliştirmeye yönelik önemli bir platform olan TEKNOFEST’te Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları bu yıl da boy gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekler verdiği teknoloji takımları farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı.

DERECE ALARAK KOCAELİ’Yİ GURURLANDIRDILAR

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin hedeflendiği festivalde dereceye girerek ödül alan Kılavuz Teknoloji Takımları büyük bir başarıya daha imza attı. Sanayide Dijital Teknolojiler alanında düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında Kılavuz Kou Rover Takımı “İleri Seviye Kategorisi’nde” birincilik elde ederek Kocaeli’ni gururlandırdı. Kılavuz Aura Auv Takımı “İnsansız Su Altı Sistemleri Kategorisi’nde”, Kılavuz Kaızen Roket Takımı ise “Orta İrtifa Roket Kategorisi’nde” Türkiye ikincisi olmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden destek alarak büyük bir azim ve özveriyle çalışan gençler, teknoloji üreten Türkiye vizyonuna güçlü bir katkı sundu.

TEKNOFEST 2025 KILAVUZ TEKNOLOJİ TAKIMLARI