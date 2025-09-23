GENEL:
TEKNOFEST 2025’te Kocaeli rüzgârı esti

Kılavuz Teknoloji Merkezi takımlarının geleceği kodlayan, gökyüzünü tasarlayan ve yenilikleri üreten gençleri, projeleriyle TEKNOFEST 2025’e unutulmaz bir hikâye bıraktı.

23 Eylül 2025 Salı 09:43

 YARIŞMALARA VİNSAN’DA HAZIRLANIYORLAR

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye Yüzyılının en başarılı gençlerini yetiştirmek için örnek projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak yüksek bütçeli projelerini hayata geçirmelerine imkân sağlıyor. Akademik kimliğiyle lise ve üniversite gençliğini çok iyi anlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi’nde hizmet veren Kılavuz Teknoloji Merkezi ile öğrencilere önemli ayrıcalıklar yaşatıyor.

 

1.175 ÖĞRENCİYE 5.7 MİLYON TL’LİK DESTEK

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkıda bulunan Kılavuz Teknoloji Merkezi Atölyelerinde üniversitelerin teknoloji takımlarını oluşturan genç mühendis adaylarına projelerini geliştirmek için teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân, 3D yazıcı ve lojistik imkânlar sunuluyor. Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde 2024-2025 sezonunda 68 teknoloji takımı ve 1.175 öğrenciye yaklaşık 5.7 milyon TL’lik malzeme desteği verildi. Ayrıca Vinsan Yerleşkesi’nde bulunan 3 binadaki 14 atölyede 19 teknoloji takımına çalışma imkânı sağlanıyor.

 

KILAVUZ TEKNOLOJİ TAKIMLARI TEKNOFEST’TE
Bu yıl 12’incisi düzenlenen ve yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturan TEKNOFEST 2025’te 58 ana kategori ve 138 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. 1 milyon 32 bin teknoloji tutkununu Atatürk Havalimanı'nda bir araya getiren TEKNOFEST İstanbul, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye’nin milli teknolojisini geliştirmeye yönelik önemli bir platform olan TEKNOFEST’te Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları bu yıl da boy gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekler verdiği teknoloji takımları farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı.

 

DERECE ALARAK KOCAELİ’Yİ GURURLANDIRDILAR
Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin hedeflendiği festivalde dereceye girerek ödül alan Kılavuz Teknoloji Takımları büyük bir başarıya daha imza attı. Sanayide Dijital Teknolojiler alanında düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında Kılavuz Kou Rover Takımı  “İleri Seviye Kategorisi’nde” birincilik elde ederek Kocaeli’ni gururlandırdı. Kılavuz Aura Auv Takımı “İnsansız Su Altı Sistemleri Kategorisi’nde”, Kılavuz Kaızen Roket Takımı ise “Orta İrtifa Roket Kategorisi’nde” Türkiye ikincisi olmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden destek alarak büyük bir azim ve özveriyle çalışan gençler, teknoloji üreten Türkiye vizyonuna güçlü bir katkı sundu.

 

TEKNOFEST 2025 KILAVUZ TEKNOLOJİ TAKIMLARI

TAKIM ADI

YARIŞMA KATEGORİSİ

YARIŞMA SIRALAMASI

YARIŞMA ÖDÜLÜ

KILAVUZ KOU ROVER

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

TÜRKİYE 1.

MANSİYON ÖDÜLÜ

KILAVUZ AURA AUV

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ

TÜRKİYE 2.

 

KILAVUZ AURA USV

İNSANSIZ DENİZ ARACI

TÜRKİYE 5.

 

KILAVUZ KAIZEN ROKET

ORTA İRTİFA ROKET

TÜRKİYE 2.

 

KILAVUZ HB 41

TÜRKİYE DRONE ŞAMPİYONASI

KKTC ETABI TÜRKİYE 4. / YALOVA ETABI TÜRKİYE 2. / İSTANBUL ETABI TÜRKİYE 2. / GENEL SIRALAMASI TÜRKİYE 2.

 

KILAVUZ NANO

ÇİP TASARIM YARIŞMASI

TÜRKİYE 4.

MANSİYON ÖDÜLÜ

KOVAK

SAVAŞAN İHA

TÜRKİYE 10.

EN İYİ KONTROL-GÜDÜM YAZILIMI ÖDÜLÜ

AEROKOU

ULUSLARARASI SERBEST GÖREV

TÜRKİYE 16.

PERFORMANS ÖDÜLÜ

KILAVUZ HYPERUSH

HYPERLOOP GELİŞTİRME

TÜRKİYE 5.

 

KILAVUZ KOUSPACE

ORTA İRTİFA ROKET

TÜRKİYE 6.

 

KILAVUZ MICROCAN

ONKOLOJİDE 3T

TÜRKİYE 6.

 

KILAVUZ TAISAT SDT

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

TÜRKİYE 10.

 
