Kocaeli Büyükşehir’in 800CK hattı yolcu rekoru kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda hizmet veren 800CK hattı ile yaklaşık 105 bin vatandaşı gerçekleştirdiği 3 bin 348 seferle mavi bayraklı sahillere konforlu ve güvenli şekilde ulaştırdı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 800CK, vatandaşların memnuniyetini kazandı.

23 Eylül 2025 Salı 09:41

 800CK YAZ SEZONUNA DAMGA VURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hizmete sunduğu 800CK hattı, bu yaz sezonuna da damga vurdu. Kent içi ulaşımda daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir deneyim sunmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir aynı zamanda yaz aylarında sahillere özel otobüs hatları ile hizmet veriyor. Bu kapsamda Kandıra’nın gözde sahillerine kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlayan 800CK, vatandaşların memnuniyetini kazandı.

 

105 BİN KİŞİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLARA ULAŞTI

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sahillere ulaşımında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete sunduğu 800CK, 06 Haziran-07 Eylül tarihleri arasında İzmit’ten Kandıra sahillerine toplam 3 bin 348 sefer gerçekleştirdi. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket eden konforlu hat aracılığıyla 104 bin 991 yolcu; Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci gibi mavi bayraklı plajlara hızlı ve kolay şekilde ulaştırıldı.

 

TEMİZ PLAJLARA KONFORLU ULAŞIM

Başarılı bir yaz sezonunu daha geride bırakan 800CK, önemli bir ihtiyaca cevap verirken vatandaşlar tarafından yoğun talep gördü. Vatandaşların temiz ve sağlıklı plajlara erişilebilirliğini arttırmak için her alanda çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir, 9 mavi bayraklı plajı ve güvenli ulaşım ağı ile bu yılda yaz sezonunu başarıyla tamamladı.

(Emre KAHRAMAN)

