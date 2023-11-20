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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik açıldı

20 Kasım 2023 Pazartesi 09:23

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yollarda küreme çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Trafiğin güçlükle ilerlediği otoyolda, özellikle Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin saatlerdir kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik normal seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda görev yapan Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.





İHA
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