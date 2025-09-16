Büyükşehir Konservatuvarı’nda sınav heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonu İzmit ve Gebze’de gerçekleştirildi. Sınavlara katılan 2 bin 983 kişi, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim almak için yeteneklerini sergiledi.

SINAVA 2 BİN 983 KİŞİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. 7 ayrı bölüm ve 33 sanat branşında yapılan yetenek sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Sınavlara katılan 2 bin 983 kişi, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim almak için yeteneklerini sergiledi. Söz konusu ilgi Belediye Konservatuvarında verilen kaliteli eğitimi bir kez daha gözler önüne serdi. İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 5 ile 55 yaş arasındaki adaylar katıldı. Aday öğrenciler sınavdayken aileleri de aynı heyecanla çocukları ve yakınlarını dinlenme alanlarında bekledi.

İZMİT VE GEBZE’DE EŞ ZAMANLI

Kentin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2025-2026 eğitim döneminde bünyesine kabul edeceği yeni öğrencileri için yetenek sınavı düzenledi. Hafta sonunda gerçekleştirilen sınavlar Gebze ve İzmit’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. İzmit’teki müzik bölümünün sınavları Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü Konservatuvar Binasında; Halk Dansları sınavı Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de, Bale Sanat Dalı sınavı SDKM bale salonunda, Geleneksel ve Görsel Sanatlar Bölümünün sınavları ise Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nde yapıldı. Gebze Binası’nda ise konservatuvarın resim, çocuk resim, ebru ve müzik branşlarının sınavları gerçekleştirildi.

YENİ BRANŞLARIN SINAVLARI YAPILDI

Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na bu yıl 4 yeni branş eklendi. Müzik Bölümüne; Trompet, Karadeniz Kemençe ve Bas Gitar branşları dahil edildi. Ayrıca Halk Dansları branşı da Konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33’e yükseldi. Konservatuvarda bu çerçevede; minyatürden, kemana, resimden bağlamaya kadar birbirinden farklı branşlarda eğitim verilecek. Hafta sonunda yapılan yetenek sınavlarında aileye yeni katılan branşların da elemeleri gerçekleştirildi.

HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak. Bu yılki sınavlar her yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. Öte yandan sınavlara katılan aday öğrencilerin heyecanı dikkat çekti. Öğrencilere moral ise sınav komisyonlarında görev yapan konservatuvar eğitmenlerinden geldi. Bu moral sayesinde sınavlarını rahat geçiren adaylar eğitmenlerine teşekkür etti.

KOMİSYONLARDA AKADEMİSYENLER GÖREV YAPTI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, sınavlar için 25 ayrı komisyon kurdu. Komisyonlarda konservatuvar eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi görev aldı.

HANGİ KRİTERLER ARANDI?

Sınavlarda adaylardan bazı kriterlere uymaları beklendi. Bu kapsamda müzik branşı sınavlarında müzik duyum yetenekleri ön plana çıktı. Bale ve bu aileye katılan halk oyunları branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruş ön planda tutulurken, güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında verilen kompozisyonun kâğıt üzerine kara kalem ile aktarımı istendi. Geleneksel sanatlar sınavında ise üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı üzerinde duruldu.

SONUÇLAR 18 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

Hafta sonu yapılan yetenek sınavlarının sonuçları 18 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Kazanan adayların tam listesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Başarılı adaylar sınava girdikleri bölüm çerçevesinde 2 ile 4 yıl arasında Belediye Konservatuvarı’ndan eğitim almaya hak kazanacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 29 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Konsevatuvarda yeni eğitim dönemi 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim verilen bölüm, branş ve yaş aralıkları ise şöyle:

KONSERVATUVAR BÖLÜM - SANAT DALLARI,

YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM SÜRESİ

BÖLÜM / SANAT DALI Eğitim Süresi Yaş Aralığı 1 BATI MÜZİĞİ 1 Ses Eğitimi 3 yıl 16-30 2 Piyano 3 yıl 7-8 3 Elektro Gitar 3 yıl 9-17 4 Bas Gitar 3 yıl 9-17 5 Klasik Gitar 3 yıl 10-17 6 Keman 3 yıl 8-16 7 Klarnet 3 yıl 9-25 8 Trompet 3 yıl 12-25 9 Çello 3 yıl 10-30 10 Flüt 3 yıl 9-25 2 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 11 Ses Eğitimi 3 yıl 16-30 12 Keman 3 yıl 15-50 13 Ud 3 yıl 15-50 14 Ney 3 yıl 15-50 15 Kanun 3 yıl 15-50 16 Klasik Kemençe 3 yıl 15-50 17 Klarnet (sol) 3 yıl 15-50 3 TÜRK HALK MÜZİĞİ 18 Ses Eğitimi 3 yıl 16-30 19 Bağlama 3 yıl 9-30 20 Karadeniz Kemençe 3 yıl 15-30 4 21 TÜRK DİN MUSİKİSİ 4 yıl 17-35 5 GÜZEL SANATLAR 22 Çocuk Resim 2 yıl 9-16 23 Yetişkin Resim 3 yıl 17-55 24 Seramik 3 yıl 17-55 6 GELENEKSEL SANATLAR 25 Hat 4 yıl 17-55 25 Tezhip 3 yıl 17-55 27 Çini 3 yıl 17-55 28 Minyatür 3 yıl 17-55 29 Katı 3 yıl 17-55 30 Ebru 3 yıl 17- 55 31 Çocuk Ebru 2 yıl 12-16 7 SAHNE SANATLARI 32 Bale 4 Yıl 5-7 33 Halk Dansları 2 yıl 10-16

KONSERVATUVAR GEBZE

BÖLÜM - SANAT DALLARI, YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM SÜRESİ

BÖLÜM / SANAT DALI Eğitim Süresi Yaş Aralığı 1 BATI MÜZİĞİ 1 Piyano 3 yıl 7-8 2 Klasik Gitar 3 yıl 10-17 3 Keman 3 yıl 8-16 2 TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 Bağlama 3 yıl 9-30 3 GÜZEL SANATLAR 1 Çocuk Resim 2 yıl 9-16 2 Yetişkin Resim 3 yıl 17-55 4 GELENEKSEL SANATLAR 3 Ebru 3 yıl 17-55 Çocuk Ebru 2 yıl 12-16

(Ömer İLGEÇ)