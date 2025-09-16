Büyükşehir, Tarım Akademisi Projesi’ni hayata geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam Akademileri bünyesinde başlatılan “Tarım Akademisi Projesi”, tarım sektöründe gençlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunarak nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

AKADEMİNİN AMACI VE KAPSAMI

Tarım Akademisi, tarım alanında temel bilgiye sahip çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan kursiyerlere daha ileri düzey eğitim vererek uzmanlık kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler arasında “Aday Çiftçi Eğitimi”, “Arı Yetiştiriciliği”, “Mantar Yetiştiriciliği”, “Sebze Yetiştiriciliği” ve “Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği” gibi spesifik branşlar yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde kurulacak olan akademi; tarımsal üretim, bitki yetiştiriciliği, tarımsal teknoloji ve pazarlama gibi farklı alanlarda kurs ve uygulama saha imkânı sağlayacak.

EĞİTİMLER TEORİK VE UYGULAMALI OLACAK

Eğitimler; saha uygulamaları, seralar, bahçeler ve çiftlik alanlarında uygulamalı şekilde yapılacak. Teorik derslerle birlikte gerçek üretim sahası deneyimi sunulacak.

KİMLER KATILABİLECEK?

Tarım Akademisi’ne 16-55 yaşları arasında olanlar aday çiftçi eğitimine katılırken, diğer branşlara ise çiftçi kayıt sistemine kaydı olan herkes başvurabilecek. Başvuru için ayrıca belli kriterler ve ön eleme süreçleri uygulanacak. Başvuruların, istihdamakademileri.com üzerinden alınmaya başlandığı bu yeni projede güncel bilgilendirmeler sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak.

YER VE ALT YAPI

Tarım Akademisi; Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde kuruldu. Fiziki altyapı ve uygulama alanları, tarımsal üretim yapılabilecek bahçe ve sera gibi tesislerle desteklenecek. Tarım Akademisi’nde genç çiftçilerin ve tarım öğrencilerinin uygulama deneyimi kazanabileceği imkânlar sunulacak.

FAYDALARI VE BEKLENEN ETKİLERİ

İstihdam artışı: Akademi mezunlarının tarım sektöründe çalışabilecek niteliklerle yetişmesi, doğrudan iş fırsatlarını artıracak. Genç çiftçiliğin teşviki: Özellikle kırsal bölgelerden gelen gençlerin tarıma yönelmesini cesaretlendirecek. Sürdürülebilir tarım uygulamaları: Modern, çevreyle uyumlu üretim teknikleri öğretilerek hem verim hem kalite odaklı tarım modeli desteklenecek. Kadınların katılımı: Kadınların tarıma katılımı ve üretimde aktif rol alması teşvik edilecek.

FİNANSMAN VE DESTEK AVANTAJLARI

Akademiden mezun olacak katılımcılar için devlet, belediyeler veya özel sektör finansman kaynakları ile destek projeleri (hibeler, teşvikler) kritik önem taşıyacak. Tarım Akademisi’nden eğitim alan katılımcılar birçok avantajdan faydalanarak kendi tarım işletmelerini kurabilecek.

TARIMDA İSTİHDAM ÜRETİMDE YENİ KAN

Tarım Akademisi, İstihdam Akademileri çatısı altında gençleri tarımda hem beceri hem de bilgi açısından donanımlı hale getirmek, tarımsal üretime sürdürülebilir katkı sağlamak ve istihdamı artırmak için önemli bir adım. Özellikle ülkenin tarım potansiyelini daha verimli kullanmak isteyen bölgeleri için hem ekonomik hem toplumsal açıdan fayda sağlayacak bu tür girişimlerin desteklenmesi büyük önem taşıyor.

TARIM AKADEMİSİ KOCAELİ TARIM FUARINDA TANITILDI

Tarım Akademisi, kuruluş sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Tarım Fuarı’na katılarak stant açtı. Akademi hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı stantta eğitim içerikleri, başvuru süreçleri ve uygulanacak projeler tanıtıldı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören stantta, genç çiftçilere ve tarıma ilgi duyanlara detaylı bilgi verilerek kayıt süreçleri hakkında yönlendirmeler yapıldı. Bu katılım sayesinde hem sektör temsilcileriyle güçlü bağlar kuruldu, hem de akademinin tanınırlığı arttı.



(Ömer İLGEÇ)