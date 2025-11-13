GENEL:
Ormanya ve Kuzuyayla’da fidanlar toprakla buluştu; Büyükşehir’den “Yeşil Vatan” seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında doğaya sahip çıkmak isteyen vatandaşları bir araya getirdi. “Yeşil Vatan” temasıyla düzenlenen etkinliklerde, geleceğe nefes olacak tohumlar toprakla buluştu.

13 Kasım 2025 Perşembe 09:26

 ORMANYA’DA MEŞE PALAMUTLARI GELECEĞE UMUT OLDU

Ormanya’da düzenlenen “Tohum Ekim Atölyesi”, doğa tutkunlarını ve aileleri bir araya getirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte meşe palamutları toprakla buluştu. Tohumun fidana dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenen katılımcılar, doğa sevgisinin önemini yakından hissetti. Çocuklar ve yetişkinlerin birlikte yer aldığı atölyede “Yeşil Vatan” bilinci güçlü şekilde vurgulandı. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan programlar, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

 

KUZUYAYLA’DA KAYIN TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Kuzuyayla’da eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte ise kayın tohumları toprakla ekildi. Bölgenin doğal atmosferinde gerçekleşen programda katılımcılar, hem doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirdi hem de çevreye duyarlılığın önemini pekiştirdi. Uzmanlar, doğanın döngüsü ve ekosistem bilinci üzerine bilgilendirmeler yaparken, çocuklar da bu etkinliklerde uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

(Ömer İLGEÇ)

