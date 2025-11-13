Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, İzmit’in gözde mekanı Saat Kulesi yanında yer alan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, 7 ayda 1.764 üyeye ulaştı. Birçok etkinliğin olduğu kulüpte üyeler; kültür, sanat, sağlık ve farklı etkinlikler ile aradığını bulabiliyor.

SAYGINLAR KULÜBÜ BÜYÜYOR

65 yaş ve üzeri vatandaşların “ikinci evi” haline gelen Saygınlar Kulübü’nde üye sayısı 1.764’e ulaştı. Spordan sanata, kültürden sağlığa kadar birçok alanda üyelerini sosyal yaşama katan Saygınlar Kulübü büyümeye devam ediyor. 7 ayda 1.764 üyeye ulaşan kulüpte üyeler, “Akademi Topluluğu”, “Yeşil Sevenler Topluluğu”, “Sağlıklı Yaşam Topluluğu”, “Kültür Sanat Topluluğu”, “Torun Topluluğu” ve “5 Çayı Topluluğu” ile sosyal hayatın tadını çıkarıyor.

ÜYELERİN SAĞLIK KONTROLÜ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Doğayla iç içe olmak isteyen üyelerin bulunduğu Yeşil Sevenler Topluluğu’nda fidan dikimi, orman gezileri ve piknikler düzenleniyor. Akademi Topluluğu’nda tanınmış şair ve yazarların kitap tahlilleri, yapılıyor. Üyeler bu grupta ayrıca dolandırıcılara karşı korunma ile hukuk eğitimleri alıyor. Sağlıklı Yaşam Topluluğu’nda şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Bu grubun üyeleriyle hafta içi her gün egzersiz yapılıyor.

TOPLULUK ETKİNLİKLERİ HİÇ BİTMİYOR

Kültür Sanat Topluluğu’ndaki üyeler; el sanatları, sergi ve müze gezileri ile tarihimizi daha yakından tanıma imkânı buluyor. Bu topluluğun üyeleri ayrıca Türk ve Halk müziği koro etkinliklerine de katılabiliyor. Kuşaklar arası iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan Torun Topluluğu’nda ise üyeler haftanın bir günü çocuk gelişim uzmanı eşliğinde torunlarını da Saygınlar Kulübü’ne getiriyor. 5 Çayı Topluluğu’nda üyeler, evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp burada sohbet eşliğinde tüketebiliyor.





(Ömer İLGEÇ)