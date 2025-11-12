Büyükşehir’den yangın mağduru üreticilere destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında tarlaları ve ambarları hasar gören üreticilere tohum ve gübre desteğinde bulundu. Yaraları saran Büyükşehir, üreticinin her zaman yanında olma sözünü bir kez daha yerine getirdi.

TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında meydana gelen yangınlarda Körfez ve Kandıra ilçelerinde tarlaları zarar gören çiftçilerin yanında oldu. Yangında hem tarladaki hem de ambardaki ürünleri yanan çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yeniden üretime umutla başladı. Sağlanan destekler sayesinde üreticilerin yüzü güldü, yaralar sarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla buğday ve tohum desteği sağlanacak olan üreticileri tespit etti. Tamamı hibe olan ürünler, yangının olduğu köylerde çiftçilere dağıtıldı.

ÇİFTÇİLER YALNIZ BIRAKILMADI

Yenice köyünde arpa ve buğday ekili tarlada hasat yapıldığı sırada çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi yanmış, mahsulde kül olmuştu. Körfez Kutluca köyü Emmezli Mahallesi’nde yer alan depodaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında ise üretici Cengiz Bilecik’e ait saman ve yem balyası yanmıştı. Çıkan yangınların ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, bölgede hasar tespiti çalışmalarını gerçekleştirmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili birimlere destek sürecinin başlatılması yönünde talimat vermişti.

TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEYEN PROJELER

Tarım ve hayvancılığa verdiği önemle öne çıkan çiftçi dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin emeklerinin karşılıksız kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle kırsalda yaşayan vatandaşlara güç veren Büyükşehir, üreticinin her zaman yanında olma sözünü bir kez daha yerine getirdi. Desteklerden faydalanan çiftçiler, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

“BÜYÜKAKIN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ”

Kandıra Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, yangında mahallesinde 7 çiftçinin 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Gülser, “Büyükşehir yetkilileri yerinde tespitte bulundu, bizim yanımızda durdu. Şimdi de tamamı olan hibe olan tohumları çiftçilerimize teslim ediyorlar. Büyükşehir baştan sona yanımızda yer aldı. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA”

Yenice’de çiftçilikle uğraşan İlhan Sarı, hasat döneminde kendisine ve komşularına ait birçok yerde tarım mahsullerinin yok olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine el uzattığını söyleyen Sarı, “Büyükşehir sadece bu yangında yanımızda değil. Verdiği desteklerle zaten sürekli yanımızda olan bir belediye var. Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNCE HASAR TESPİTİ SONRA DESTEK

Yenice’de üreticilik yapan Mehmet Şahin de hasat döneminde beş dönümlük buğday tarlasının çıkan yangında zarar gördüğünü söyledi. Şahin, “Bu nedenle bir mağduriyetimiz oluştu. Büyükşehir yetkilileri yangın sonrasında hasar tespitine geldi. Durum değerlendirmesi yapıp destek vermeye karar verdiler. Tohumlarımızı ve gübrelerimizi teslim aldık. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEDİ”

Körfez ilçe Kutluca Mahallesi’nde üretim yapan Cengiz Bilecik de çıkan yangında samanlığını alevlerin sardığını söyledi. Kış ayları için depoladığı 4.500 balyası ile iki samanlığının yandığını söyleyen Bilecik, “Büyükşehir Belediyesi’nden desteğimizi aldık. Ekmemiz için tohum desteğinde bulunuyorlar. Bizleri mağdur etmediler. Teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



(Erkan ERENLER)