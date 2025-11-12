GENEL:
Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne övgü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle düzenlenen “6. KOİDER Bazaar Türkiye& Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması” kapsamında Kocaeli’ye gelen yabancı iş kadınları, kent turu programı çerçevesinde Büyükşehir’in Moda Akademisi’ni ziyaret etti. Burada yapılan eğitimleri inceleyen iş kadınları, Moda Akademisi’nden övgüyle bahsetti.

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:41

 KENDİ BROŞLARINI TASARLADILAR

Programda yer alan uygulamalı atölye etkinliği katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Moda Akademisi eğitmenlerinin rehberliğinde düzenlenen atölyede Ortadoğu’dan gelen iş kadınları, kendi broş tasarımlarını yapma fırsatı buldu. Renklerin, desenlerin ve el emeğinin bir araya geldiği atölyede katılımcılar hem Türk el sanatlarını yakından tanıdı hem de kendi tasarımlarını üretmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik süresince oldukça eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Katılımcılar, kendi el emekleriyle hazırladıkları broşları tasarlarken sık sık birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik sonunda ortaya çıkan birbirinden özgün broşları yakalarına takan iş kadınları oldukça mutlu oldu.

 

EĞİTİM KALİTESİNE HAYRAN KALDILAR

Etkinliğin ardından Moda Akademisi’ni gezen iş kadınları, burada verilen eğitimler hakkında detaylı bilgi aldı. Tekstil, takı tasarımı, dikiş, modelistlik, kumaş boyama ve el sanatları gibi alanlarda sunulan uygulamalı eğitimleri yakından inceleyen iş kadınları, kursların kalitesine hayran kaldı.

 

MODA AKADEMİSİ UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU

Kocaeli turu kapsamında Moda Akademisi ziyaretinin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden iş kadınları, Türkiye’de kadınların üretime ve tasarıma kattığı değerden etkilendiklerini belirtti. Günün sonunda bol bol fotoğraf çeken katılımcılar, hatıra broşlarını da yanlarına alarak Kocaeli’nden güzel anılarla ayrıldı.


(Erkan ERENLER)

