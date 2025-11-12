GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın; Kocaeli'de teknolojiye her zaman destek vereceğiz

KOÜ Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla açıldı. Törende bilim insanlarına seslenen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de teknolojiye destek vermeye hazır bir yönetim var. Siz yeter ki araştırmaya, üretmeye devam edin" dedi.

Başkan Büyükakın; Kocaeli'de teknolojiye her zaman destek vereceğiz

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:39

 KOÜ BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK

Kocaeli Üniversitesi’nde 3 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törenle açıldı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

BÜYÜKAKIN: TEKNOFEST’E HAZIRIZ

Törende konuşan Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak teknoloji çalışmalarına her zaman destek verdiklerini, bu kapsamda TÜBİTAK Kampüsü içinde bir üretim tesislerinin bulunduğunu hatırlattı. Başkan Büyükakın, "Biz teknolojik gelişimin önemine yürekten inanan ve bunun için öncü çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Bunların sayısı da önümüzdeki günlerde artacak. Sayın Rektörümüzün talebinin biz de sonuna kadar arkasındayız. TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya hazırız. Cengiz Topel Havalimanı da bunun için uygun olur diye düşünüyorum” dedi.

 

HEVESLİ BİR YÖNETİM VAR

Kocaeli’de bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek vermeye hazır bir yönetim olduğunu belirten Başkan Büyükakın şöyle konuştu: “Kocaeli aslında Bilişim Vadisi ile, sanayisi ile, üniversitesi ile birlikte, TEKNOPARK’ları ile ve 14 sanayi bölgesi ile tam da bu işler için kuluçka merkezi. Buna ev sahipliği yapmak için hevesli bir şehir yönetimi var. Bu konuda biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Teknoloji takımlarına verdiğimiz 6 milyon liralık bütçeyi de önümüzdeki sene 20 milyon liraya çıkartacağız ve onlara çok daha güçlü destek vereceğiz. Siz araştırmaya, üretmeye devam edin.”

 

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Bakan Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında, “Bilimpark'ın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni nesil araştırma enstitüsü, bilim insanlarına ve öğrencilere yeni bir kapı açacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Vali Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın ile protokol üyeleri, KOÜ Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılış kurdelesini kesti.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne övgü Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne övgü
İzmit Körfezi’ne akan derelere kapsamlı denetim İzmit Körfezi’ne akan derelere kapsamlı denetim
Ciğerimiz yanmıştı: Karamürsel’de yanan bölge 3 bin fidanla yeniden yeşerecek Ciğerimiz yanmıştı: Karamürsel’de yanan bölge...
Antikkapı’nın lezzetleri Gebze Millet Bahçesi’nde Antikkapı’nın lezzetleri Gebze Millet Bahçesi’nde
Kocaeli Büyükşehir’den çağ atlatan dönüşüm; Büyük maçlarda yaşanan trafik karmaşası tarih oldu Kocaeli Büyükşehir’den çağ atlatan dönüşüm;...
Büyükşehir, doğanın kalbinde ara tatil etkinliklerine başlıyor; Ara tatil için adres Ormanya ve Kuzuyayla Büyükşehir, doğanın kalbinde ara tatil etkinliklerine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle...

Haberi Oku