Ramazan’ın manevi iklimi Kocaeli’ni saracak

Büyükşehir, 11 ayın sultanı Ramazan’ın Kocaeli’nde huzur içinde yaşanması hedefiyle hazırlıklarını tamamladı. 12 ilçede sohbet programlarından orta oyunlarına, şiir dinletilerinden tasavvuf konserlerine kadar birçok program gerçekleştirilecek.

7’DEN 70’E RAMAZAN KOCAELİ’NDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Ramazanları aratmayan birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya hazır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, konserlerden söyleşilere kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları 7’den 70’e herkese sunacak.

İYİLİK, TÜM KOCAELİ’Nİ SARACAK

Büyükşehir, Ramazan ayının birleştirici ruhuna uygun olarak pek çok etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler arasında “İyilik Kılavuzu Projesi” öne çıkıyor. Proje ile iyilik tüm Kocaeli’ni saracak. Buna göre rahmet, selam, sadaka, emanet, ihsan, niyet, sıhhat, lütuf ve benzeri 33 kavramı görev edinen Kocaeli’nin gençleri şehrin dört bir yanında iyilikte yarışacak. Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde bin 200 gencin yarışacağı “İyilik Kılavuzu’nda” 300 takım 33 gün boyunca Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında çeşitli görevler yerine getirecek.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Büyükşehir’in geleneksel Ramazan etkinlikleri 7’den 70’e herkese hitap edecek. Buna göre Kocaelili çocuklar, “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı Ramazan şenliklerinde eğlenceye doyacak. Ramazan ayının manevi atmosferini unutulmaz bir deneyime dönüştüren Büyükşehir, bu özel ayın anlamını çocuklara eğlenerek öğretme fırsatı sunacak. Büyükşehir’in Ramazan şenlikleri 1-29 Mart tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

SEVİLEN KARAKTERLER ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler, çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem öğretici bir Ramazan atmosferi sunacak. Etkinlikler kapsamında; “Nasrettin Hoca Tersine Çark, “Canlı Heykel”, “Hacivat-Karagöz Kukla Atölyesi”, “Bereket Kumbaram Atölyesi”, “İngilizce Atölyesi” ve “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi” yer alacak. Büyükşehir ayrıca her cumartesi günü saat 20.30’da çocukların sevdiği karakterleri sahneye taşıyacak. 1 Mart’ta Niloya, 8 Mart’ta Keloğlan, 15 Mart’ta Hay Hak ve 22 Mart’ta Kukuli özel gösterileriyle çocuklarla buluşacak.

DİNİ YAYINLAR FUARI MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA

Büyükşehir, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak mübarek Ramazan ayı içinde Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı düzenleyecek. Fuar kapsamında ayrıca söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve dinletiler gerçekleştirilecek. Dini Yayınlar Fuarı ve içindeki tüm etkinliklerin merkezi Milli İrade Meydanı olacak. “İyilik Kılavuzunuz Olsun” sloganının eşlik edeceği Ramazan etkinlikleri, Kadir Gecesi’ne kadar devam edecek. Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı 13.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

RAMAZANIN MANEVİ GÜZELLİĞİ YAŞANACAK

Dini Yayınlar Fuarı’na 12 yayınevi katılacak. Vatandaşlar Milli İrade Meydanı’na kurulacak olan stantlardan istedikleri yayına ulaşabilecek. Milli İrade Meydanı’nda birbirinden anlamlı söyleşi, çocuk hikâyeleri ve atölye etkinlikleri düzenleyecek. Çocuk etkinlikleri içinde; “Ramazan Davulu”, “Ramazan Feneri”, “Dua Boncukları” ve “Sadaka Kutusu” yapımı gibi çocukların el becerilerini kuvvetlendirecek ve Ramazan ayının manevi güzelliğine anlam katacak çalışmalar yapılacak.

ÜNLÜ İSİMLER SÖYLEŞİLERİN KONUĞU OLACAK

Ramazan ayı içinde Perşembe ve Cuma günleri söyleşilere ayrılacak. Perşembe günleri Nur Haktan moderatörlüğündeki söz konusu söyleşilerde; Halil Necipoğlu, Hatice Kübra Tongar ve Nurullah Genç en güzel sohbetleriyle Kocaelililerle buluşacak. Cuma günleri ise Ahmet Yenilmez, Cem Özkök ve Ayçin Kantoğlu Milli İrade Meydanı’na konuk olacak.

ESNAFLAR UNUTULMAYACAK

Büyükşehir, sosyal dayanışma programı kapsamında herkese ulaşacak. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca 12 ilçede her gün aile ziyaretleri ve ailelere iftar, 3 ayrı lokasyonda her gün ikram dağıtımı, her gün 3 esnaf sahuru ve nöbetçi eczanelerle sahur ve 5 gün esnaf iftarı gerçekleştirecek.

BÜROKRAT AİLELERİ İLE YOKSUL AİLELER AYNI SOFRADA

Büyükşehir, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaelilerle buluşturacak. Birlik ve beraberliği güçlendiren etkinlikler, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar ve iftar sofralarıyla Ramazan’ın bereketi tüm kentte hissedilecek. Bu kapsamda Büyükşehir, bürokrat aileler ile ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin Ramazan sofrasında buluşmasına öncülük edecek.

HANE BAŞINA 1500 TL DESTEK VERİLECEK

Büyükşehir, bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerini unutmayacak. Gıda kolisi yerine 41 Kart üzerinden yardımları ulaştıran Büyükşehir, 16 bin 500 aileye aylık gıda desteklerine ek olarak hane başına 1500 TL Ramazan desteği verecek. Böylece 24 milyon 750 bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Ramazan ayı yardımının dışında ailelerin 41 gıda kartlarına toplamda 15 milyon TL gıda yardımı ödemesi yatırılacak.

KO-MEK HURMASI EVLERE KONUK OLACAK

KO-MEK Hurması geleneği bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerinin evine konuk olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı kursiyerlerinin kurs merkezlerinde hazırladığı iftarlık yemekler 123 ilçede belirlenen 100 eve titizlikle ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan KO-MEK hurması sayesinde birlik beraberlik ve yardımlaşmanın kalplerde hissedildiği bir Ramazan ayı yaşanacak.

RAMAZAN’IN MANEVİ RUHU YAŞANACAK

Büyükşehir, kadın etkinliklerinde de zengin bir içerik programı hazırladı. İlçelerde gerçekleşecek söyleşilerde, alanında uzman isimler katılımcılarla bir araya gelecek. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Mutlu Evlilikler Okulu”, “Mutlu Ebeveynler Okulu” ve “Mutlu Çocuklar Okulu” olmak üzere üç projeyle Ramazan’ın manevi iklimini yaşatacak. Mutlu Evlilikler Okulu ve Mutlu Ebeveynler Okulu etkinliklerinde Dr. Ayşe Duman, Psikolog İrem Oturaklıoğlu, Özlem Vuslat Ersan ve Tuğba Akbey İnan rehberlik edecek. Mutlu Çocuklar Okulu kapsamında ise Yazar Cansu Başak Yalçınkaya ve Tuğba Coşkuner ailelerle buluşacak.

KADINLARA YÖNELİK SÖYLEŞİLER

Mutlu Evlilikler Okulu kapsamında 5 Mart Çarşamba günü Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ve 20 Mart Perşembe günü Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi’nde Özlem Vuslat Ersan tarafından “Doğru Nefesin Beden Sağlığına Etkisi” konulu söyleşi düzenlenecek. Mutlu Ebeveynler Okulu kapsamında 5 Mart Çarşamba günü GEBZESEM’de Dr. Feridun Kunak tarafından “Doğal Reçeteler ile Bağışıklığı Güçlendirmek” söyleşisi gerçekleşecek. 15 Mart Cumartesi günü Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yine Dr. Feridun Kunak, “Geleneksel Şifa Yöntemleri: Bitkisel Tedaviler ve Doğal Kürler” konusunu ele alacak. 20 Mart Perşembe günü Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde Tuğba Akbey İnan, “Ramazan’ın Aile Hayatındaki Önemi ve Birliktelik Ruhu” üzerine konuşacak. Programların tümü saat 13.00’te başlayacak. Katılımcılar bu özel programlarla hem Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bilgiler edinecek hem de keyifli ve verimli vakit geçirme fırsatı yakalayacak.

EN GÜZEL İLAHİLER KOCAELİ’NDE SESLENDİRİLECEK

Büyükşehir, yetişkinler için de dinletiler gerçekleştirilecek. Sedat Anar, Harun Beyaz ve Tarık Genç, cumartesi akşamları sırasıyla Kocaelili sevenleriyle buluşup en güzel ilahilere ses verecek. Ramazan ayı içinde ayrıca İzmit SDKM ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konserler düzenlenecek. SDKM’de “Sufi Müzik Meşk Topluluğu”, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ise “Feyzullah Çelebi Tasavvuf Müziği” konseri verilecek.

AFET TIRI İLE KENT MEYDANI’NDA İKRAMLAR YAPILACAK

Hızır 41-Afet Mutfağı bünyesinde yer alan Mobil Afet Tırları ile İzmit Kent Meydanı’nda Ramazan boyunca her gün vatandaşlara iftariyelik dağıtımı yapılacak. Afet Tırları her gün iftardan önce Kent Meydanı’nda yerlerini alarak vatandaşlara ikramlarda bulunacak.



