Şehir içi ring seferleri geliyor: Ücreti 1 TL olacak

9 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak bu yeni uygulama ile vatandaşlar, sahil şeridinde bulunan geniş otoparktan şehir merkezine ekonomik ve kolay bir ulaşım imkanına kavuşacak. Servis hattı 15 dakikada bir işleyecek ve sadece 1 TL ücretle hizmet verecek. Başkan Büyükakın, İnönü Caddesi başta olmak üzere, şehir içindeki esnafa ulaşımı daha kolay hale getirdiklerini kaydetti.

"Park et, devam et" sistemi ile 41Ç hattı kullanan vatandaşlar, İzmit çarşıya yürümeden ulaşabilecek. Vatandaşlar bu hatla sahilde bulunan Vapur iskelesi ve Balıkhana da ulaşım imkanı sağlayabilecek. İndi bindi kuralı olmayan 41Ç her durakta yolcu alıp indirebilecek. Her 15 dakikada bir işleyecek olan 41Ç günde 50 sefer yapacak. 41Ç’nin ulaşım bedeli ise 1 TL olarak açıklandı.