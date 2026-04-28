Tavşancıl Çocuk Oyun Evi modern yüzüyle açıldı

Dilovası'nda modernize edilen Tavşancıl Çocuk Oyun Evi, düzenlenen programla yeniden hizmete sunuldu. Ücretsiz olarak kapılarını açan merkez, çocuklara güvenli, eğlenceli ve sosyal gelişim imkanı sağlayan donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Tavşancıl Çocuk Oyun Evi modern yüzüyle açıldı

28 Nisan 2026 Salı 13:20

Dilovası Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının ardından kapılarını açan merkez, çocuklara güvenli, eğlenceli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkanı tanıyor. Ücretsiz olarak hizmet veren oyun evi, aynı kompleks içerisinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Olimpik Yüzme Havuzu ve müzik odalarıyla birlikte çocuklara çok yönlü bir gelişim alanı sunuyor. 

Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış ve ziyaret programında; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, meclis üyeleri ve partililer yer aldı. 
   
"Evlatlarımızın mutluluğu her şeye değer" 

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik yatırımların öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda büyümesi bizim en büyük önceliğimiz. Tavşancıl Çocuk Oyun Evimizi yenileyerek ücretsiz şekilde yeniden hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" dedi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı oldu Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı...
Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital dönüşüm için en uygun şehir” Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital...
MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK...
Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor
Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar ve Etkinliklerle Anıldı Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar...
Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor
