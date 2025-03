TÜBİTAK TEKNO KENTİNİ ZİYARET ETTİK

word press belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimiz.

TÜBİTAK gerçek anlamda hizmet yapabilmesi için öncelikle her türlü siyasi ve ideolojik tartışmalardan uzak kalarak, bilim ve teknoloji seferberliği ilan etmelidir. Yerli otomobil üretiminin TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştiğini Sayın Bakan’dan öğrenince oldukça mutlu olup, heyecanlandım. Sayın Bakan ile bu konuda uzun bir söyleşi yaptık.

TÜBİTAK’ın en büyük yerleşkesi Gebze bölgesindedir. Ancak bu çok önemli kurum yeteri kadar Gebze ve Kocaeli bölgesiyle entegre olamadı. Aslında çevresiyle, her yönü ile barışık olan kurumlar başarılı olabilir. Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun TÜBİTAK MAM’ı ziyaret ettiğini, haklı olarak; “ TÜBİTAK Kocaeli bölgesinin bir kurumu. Kocaeli’nin hangi sorunları ile ilgili sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışma yaptı” şeklinde konuyu sorguladığını öğrendim. Bilmiyorum, yetkililer ne cevap verdi. Ancak TÜBİTAK MAM’ın Gebze bölgesi başta olmak üzere, Kocaeli bölgesine çok büyük bir sosyal sorumluluğu olduğuna inanıyorum.

TÜBİTAK’ta son 30 yıldır birçok olaya şahitlik yaptım. TÜBİTAK ile ilgili anlatılıp söylenecek çok şey var. Ancak birkaç önemli konu var ki bunlar Türkiye açısından çok önemli. Geçmişte TÜBİTAK sahillerinde yapılan kaçakçılık olayı geçmişte soruşturma araştırma konusu olmuş ancak bir neticeye ulaşılmamıştı. Zaman geçse de banak Sayın Işık bu olaya el koymalı 42 yıllık TÜBİTAK’ın geçmişini mercek altına alıp her bakımdan incelemedir. Yine TÜBİTAK sahasında kaybolan bilim adamından hala haber yok. Gerçekten bu bilim adamı kimlerce kaçırıldı ve ne oldu? Daha buna benzer onlarca yüzlerce soru. TÜBİTAK’ın 42 yıllık geçmişi devlet denetleme kurulu veya başbakanlık teftiş kurulu tarafından incelenip araştırılmazsa hiçbir sonuca varılmayacak. Sayın Işık bu konulara el atmalı ve yaptığı araştırmayı kamuoyunda da paylaşmalıdır bu bakımdan Bakan Sayın Işık üzerinde çok büyük bir sorumluluk bulunmakta. Kendisini yakından tanıdığım bakan Sayın Işık TÜBİTAK konusunu en iyi biçimde ele alıp çözeceğine inanıyorum.

Temennimiz ve isteğimiz Sayın Cumhurbaşkanının TÜBİTAK ve teknik üniversite ziyareti her iki kurum içinde milat olur. Bu iki bilim ve teknoloji kurumuz gerçek amaçlarına yönelik, önemli çalışmalara imza atarlar. Başarılara ile uluslararası alanda adından söz ettirirler. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi ile ilgili yaptığı açıklamaların bir bölümünü burada sizlerle paylaşıyorum

Gebze Teknik Üniversitesi´nin sıfırdan kurulmuş bir üniversite olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizin temelinde, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi oldukça büyük bir tecrübe birikimi vardır. Ben buna böyle inanıyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmaların, elde edilen başarıların üniversite vasfıyla çok daha yükseklere taşınacağına yürekten inanıyorum. Bugün İzmit ve Gebze´de gerçekten dolu dolu bir ziyaret inceleme ve açılış programı gerçekleştirdik. Tabii eski alışkanlık ´İzmit´ dedik aslında Kocaeli dememiz lazım Erdoğan, Gebze´deki yerel güç, kuvvetlerin aynı zamanda üniversitenin kendi imkânlarının el ele vermesi gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü burası aynı zamanda bir sanayi şehri. Buranın sanayicileri de üniversitelerini hele hele bir teknik üniversiteyi kendi başına bırakmayacaklardır, onlar da gerekli destekleri vereceklerdir. Bu noktada gerek valimiz, gerek belediye başkanımız tabii hükümet olarak da bakanımız buraya verecekleri destekle bir an önce burada yeni bir kampüs oluşumuna vesile olacaklardır. Büyüklerimizin bir ifadesi var hakikaten mekânın şereflisi kaliteli insanın yetişmesine vesile oluyor. Onun için de burada güzel bir proje, güzel bir mekan... İnşallah Kocaeli Üniversitesi de şu andaki öğrenci sayısıyla büyük bir rakama ulaştı. Zannediyorum 78 bin filan öğrenci var orada da."

Erdoğan, Gebze Teknik Üniversitesi´ne yaptığı ziyaretteki konuşmasına, 41 gün önce kuruluşu gerçekleşen üniversiteye, "41 kere maşallah" diyerek başladı. Üniversitenin millet ve ülke için hayırlı olmasını Allah´tan dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Başbakanlık vazifesini ifa ettiğim 12 yıllık süreçte yeni 99 üniversitenin kurulmasına öncülük etmiştim. Çok eleştiriler aldım dediler ki ´bir anda bu kadar üniversiteyi kurmak doğru mu’´ dediler ki ´hoca yok üniversite kuruluyor.´ Bütün bunlara karşı o süreç içerisinde ben de hep düşüncelerimi ortaya koydum. Türkiye´nin çok ciddi bir göç durumuyla karşı karşıya olduğunu, özellikle öğrenci göçünün inkar edilemeyecek, engellenemeyecek bir durumda olduğunu, bunun ortaya koyduğu mali portrenin çok çok büyük olduğunu, öyleyse bizim o garip gureba, fakir fukara doğu, güneydoğu bu bölgedeki yavruların ayağına üniversiteyi götürmemizin gerekliliğine... Dolayısıyla her ilimizde bir üniversitenin olmasının bizim olmazsa olmaz bir görevimiz olduğunu ifade ederek, asıl görev tüm bu üniversitelerdeki hocalarımızın, yeni akademisyenler yetiştirmek suretiyle oralara da bu hizmeti götürmemiz gerektiğini ifade ettim."

Evet, sonuç olarak sayın Cumhurbaşkanının TÜBİTAK ve Gebze Teknik üniversitesin yaptığı açıklamaların bir bölümünü sizlerle paylaştım. Her açıdan önemli konuşma. Cumhurbaşkanının bu konuşmasının Gebze kamuoyu adına takipçisi olacak. Ve her iki kurumla ilgili araştırma yazıları ve belgesel tv programları hazırlayarak iki kurumumuzun da başarı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gerek yazımızın devam ve gerekse daha önce bu köşede TÜBİTAK ile yer alan yazıların tümünü internette

Kocaeli´nin bir üniversiteler şehri olmasında, geleceğe yönelik başka adımları da atmaya hazırlandığını ifade eden Erdoğan, "Çünkü nüfusu itibarıyla artık büyükşehir ve ciddi de göç alan bir şehir. Öyleyse burada şimdi bu üniversitenin kalitede çok çok şöyle ileri adımlar atmış olması, inanıyorum ki bir cazibe merkezi olmayı da getirecektir. Gebze´nin genel olarak da Kocaeli´nin sanayi merkezi olmanın yanında da tabii artık bir bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme merkezine dönüştüğünü, çok büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Yapılan yatırımlarla hele hele devam eden bilişim vadisi gibi önemli projelerle başlayacak yeni projeler var önümüzde. Kocaeli ve Gebze, Türkiye´nin hatta dünyanın müstesna merkezlerinden birisi haline gelecektir" diye konuştu. "Elbette biz bu alanda maalesef çok geç kalmış bir ülkeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "On yıllar önce atılması gereken bu adımlar, kurulması gereken bu tesisler ancak şimdi bu dönemde hayata geçebiliyor. Ancak biz umutsuz olmadık, umudumuzu kaybetmedik dedik ki ´biz bunları aşacağız.´ 12 yıl önce ´zararın neresinden dönersek kardır´ dedik. ´Bir yerden başlamalı´ dedik ve dört tane kendimize temel taş tespit ettik. ´Eğitim´ dedik, ´sağlık´ dedik, ´adalet´ dedik, ´emniyet´ dedik. Eğitime verdiğimiz ağırlık, o gün bugündür devam ediyor. Önce yapısal noktada attığımız adımlarla Osmanlı´dan 79 yıllık cumhuriyet dönemi dahil tüm derslik sayısının üçte ikisinden fazlasını ki 265 bin derslik 12 yıl içerisinde yapıldı." Bilimin üretilmesi, gelişmesi, yerleşmesi için belli şartların bulunması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, tarihte Bağdat, Endülüs, Konya ve İstanbul gibi kentlerin sahip oldukları özgürlük, refah ve güvenlik ile dönemin alimlerini kendilerine çektiklerini aktardı. İstanbul´un yaklaşık 4 asır boyunca hem siyasi başkent, hem de dünya biliminin başkenti olduğunu dile getiren Erdoğan, "İstanbul´u bir ilim merkezi yapan da özgürlük, güvenlik ve refah ortamıydı. Şu anda batıdaki bilim merkezlerine baktığınızda özellikle ABD´ye baktığınızda bizim tarihimizdeki o iklimi sağlamaya çalıştığı için başarılı olduğunu görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Dünya, bilim ve teknoloji ile her alanda ilerlerken Türkiye son 3 yıldır bilim ve teknoloji bakanına sahip oldu. Bilim ve teknoloji bakanının Kocaelili bir siyasetçi olmasının önemini dün vurgulamıştım. Sayın Nihat Ergün’ün Bilim ve Teknooloji bakanı olarak Türk siyasi tarihinde yer alması ve kalıcı hizmetler yapması hayırla anılmasını sağlayacaktır.

Gebze her bakımdan şanslı bir bölge. Bazılarımız kıymetini bilmesek de Gebze’ye değer verip, önemsenmese de Gebze kendi kendine yeten, insan, sanayi, bilim kuruluşları potansiyeli ile dünya çapında isim yapacak bir bölge. Gebze’nin son 35 yılının canlı şahidiyim. Gebze’nin nereden nereye geldiğini, yakından bilen birisiyim. Gebze’yi geleceğe hazırlamak için hepimize tarihi görev düşüyor. Kısa adı Tübitak olan Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi. Dünya çapında bir kuruluş. Her ne kadar Gebze ile irtibatı olmasa da bu kurum Gebze’de bulunuyor. Tübitak MAM’a ilk gidişim, 12 Eylül ihtilalinin lideri Kenan Evren’in Tübitak’ı ziyaretinde olmuştu. Ali Baransel, Evren’in basın danışmanıydı. O yıllarda genç bir gazeteci olarak Evren Paşa’ya Tübitak ile ilgili sorular bile sormuştum. Daha sonra bir çok kurum başkanı geldi geçti. Her gelen Tübitak’ı dünya çapında bir kurum yapma vaadinde bulundu. Ama hep boş laflarla oyalanıldı.

Son olarak bizzat Başbakan Erdoğan’ın torpiliyle Nükhet ve Önder Yetiş eşler Tübitak’ı uzun yıllar yönettiler. Ancak her nedense Tübitak istenilen noktaya gelemedi. İşin en acısı da kurum Gebze ve Kocaeli ile bütünleşemedi.

Tübitak MAM’ın başına genç ve dinamik bir idareci geldi. Prof. Dr. İbrahim Dinçer’ İbrahim beyi 1992 yılında Tübitak’da çalıştığı yıllardan tanıyorum. Göreve geldiğini öğrenince eski bir değerli dostumun bana verdiği fotoğrafta 20 yıl önceki mazi gözümde canlandı. O fotoğrafı da alarak kendisine hayırlı olsun dileğinde bulunmak için önceki gün Tübitak’daydım. İbrahim bey 20 yıl içerisinde dünya çapında akademik çevrelerde adından söz ettirilen bir isim haline geldi. Görüşme randevusunu da mesai saati dışına, 17.30’a vererek, mesai saatinde hayırlı olsun randevularıyla boşa zaman geçirmeyeceğini de ispat etti. Kendisine kısa ziyaretimizde başarılar diledim. Gebze ile ilgili kitap, belgesel ve dokümanlarımızdan hediye ettim.