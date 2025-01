Yeni yıla at üstünde girdi Kocaeli'de 2025'e 'merhaba' diyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi yeni yıla dans ederek, şarkı söyleyerek girerken, bir vatandaş ise geleneği bozarak yeni yıla, at üstünde girdi.

01 Ocak 2025 Çarşamba 13:29