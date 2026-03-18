Başkan Büyükgöz Gençlerle Sahur Sofrasında Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu sahur programında KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet edilerek eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program boyunca öğrencilerle tek tek ilgilenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerin talep ve düşüncelerini dinledi. Sahur sofrasında üniversite öğrencileriyle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Büyükgöz, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Protokol de Öğrencilerle Sohbet Etti

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu da sahur programında öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerin memnuniyeti dikkat çekti.

Sahur Programı Hatıra Fotoğrafı ile Tamamlandı

KYK yurdunda gerçekleştirilen sahur programı, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun görüntülere sahne oldu.