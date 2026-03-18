GTO’DAN ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ’NE KAPALI SPOR SALONU

Gebze Ticaret Odası tarafından Çayırova Sevgi Evleri’ne kazandırılan Kapalı Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hayata geçirilen yatırımın, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

18 Mart 2026 Çarşamba 15:46

GENİŞ KATILIMLA AÇILIŞ VE İFTAR PROGRAMI

Açılışın ardından gerçekleştirilen iftar programına; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Sevgi Evleri Müdürü Abdullah Örtlek ile çok sayıda davetli katıldı.


“BU YATIRIM GELECEĞİMİZE YAPILMIŞTIR”

Açılışta konuşan Başkan Aslantaş, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, kazandırılan spor salonunun yalnızca fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimini destekleyen önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Sporun çocukların disiplin, özgüven ve takım ruhunu geliştirdiğini vurgulayan Aslantaş, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini söyledi.


SOSYAL GELİŞİM VE DAYANIŞMAYA KATKI

Program boyunca çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın oluşturduğu birlik ve beraberlik ortamı dikkat çekerken, Kapalı Spor Salonu’nun çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak kalıcı bir eser olduğu ifade edildi.


GTO’DAN SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Gebze Ticaret Odası’nın, toplumsal fayda odaklı projelerle çocukların gelişimine destek olmaya ve sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

