Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Geleneğini Yaşatan Anlamlı Program
Gebze Ticaret Odası, Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Bayram Çöreği Dağıtımı Programını bu yıl da vatandaşlarla buluşturuyor.
Gebze Ticaret Odası’nın organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, vatandaşlarla bayram öncesi bir araya gelinerek hem bayram coşkusu paylaşılacak hem de kadim bayram gelenekleri yaşatılacak.