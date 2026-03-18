Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Geleneğini Yaşatan Anlamlı Program

Gebze Ticaret Odası, Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Bayram Çöreği Dağıtımı Programını bu yıl da vatandaşlarla buluşturuyor.

18 Mart 2026 Çarşamba 15:52

 Bölgede uzun yıllardır sürdürülen bu anlamlı gelenek kapsamında, 19 Mart 2026 tarihinde Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda belirlenen noktalarda vatandaşlara bayram çöreği ikram edilecek. Bayramın bereketini ve dayanışma kültürünü pekiştirmeyi amaçlayan programda, yüzlerce vatandaşa bayram çöreği dağıtımı yapılacak.

Gebze Ticaret Odası’nın organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, vatandaşlarla bayram öncesi bir araya gelinerek hem bayram coşkusu paylaşılacak hem de kadim bayram gelenekleri yaşatılacak.
???? 19 Mart 2026
???? Dağıtım Noktaları ve Saatleri
• Dilovası Eski Belediye Binası Önü — 10.00
• Eskihisar — 10.45
• Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi Önü — 11.15
• Çayırova Fatih Caddesi Yenimahalle Taksi Durağı — 12.00
• Mutlukent Cadde Alyans Migros Önü — 12.40
• Gebze Mustafa Paşa — 13.45
Gebze Ticaret Odası yetkilileri, tüm vatandaşları bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamak üzere düzenlenen programa davet etti.
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA KATILDI VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA...
GTO’DAN ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ’NE KAPALI SPOR SALONU GTO’DAN ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ’NE KAPALI SPOR...
Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz
Dilovası bu projeyle yeni bir meydana kavuşuyor Dilovası bu projeyle yeni bir meydana kavuşuyor
Başkan Büyükgöz Gençlerle Sahur Sofrasında Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Gençlerle Sahur Sofrasında Bir...
Kocaeli’ye özgü ürünler Hatıra Mağazası’nda Kocaeli’ye özgü ürünler Hatıra Mağazası’nda
VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA...
İlhami Aktaş, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma...

Haberi Oku