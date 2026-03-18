Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Geleneğini Yaşatan Anlamlı Program

Gebze Ticaret Odası, Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Bayram Çöreği Dağıtımı Programını bu yıl da vatandaşlarla buluşturuyor.

Bölgede uzun yıllardır sürdürülen bu anlamlı gelenek kapsamında, 19 Mart 2026 tarihinde Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda belirlenen noktalarda vatandaşlara bayram çöreği ikram edilecek. Bayramın bereketini ve dayanışma kültürünü pekiştirmeyi amaçlayan programda, yüzlerce vatandaşa bayram çöreği dağıtımı yapılacak.



Gebze Ticaret Odası’nın organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, vatandaşlarla bayram öncesi bir araya gelinerek hem bayram coşkusu paylaşılacak hem de kadim bayram gelenekleri yaşatılacak.



???? 19 Mart 2026

???? Dağıtım Noktaları ve Saatleri

• Dilovası Eski Belediye Binası Önü — 10.00

• Eskihisar — 10.45

• Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi Önü — 11.15

• Çayırova Fatih Caddesi Yenimahalle Taksi Durağı — 12.00

• Mutlukent Cadde Alyans Migros Önü — 12.40

• Gebze Mustafa Paşa — 13.45

Gebze Ticaret Odası yetkilileri, tüm vatandaşları bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamak üzere düzenlenen programa davet etti.