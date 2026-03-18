Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla 20-22 Mart tarihleri arasında otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

18 Mart 2026 Çarşamba 15:37

 ULAŞIM BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresinde otobüs, tramvay ve deniz ulaşımında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bayramın manevi atmosferine katkı sağlayan bu hizmet sayesinde aile ve kabir ziyaretleri ile bayramlaşma programları hiçbir ulaşım engeli yaşanmadan gerçekleştirilebilecek. 20 Mart Cuma günü başlayacak olan uygulama 22 Mart Pazar günü saat 24.00’te sona erecek.

 

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Büyükşehir Belediyesi, her dini bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım hizmeti sunmayı sürdürecek. Bu kapsamda mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için arife günü ile bayramın ilk iki günü boyunca ücretsiz servisler düzenlenecek. Servisler, Batı Terminali’nden saat 09.00 ile 16.00 arasında her saat başı hareket ederek, vatandaşların mezarlıklara rahat ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak.

 

SERVİS GÜZERGÂHLARI

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek vatandaşlar için Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi-Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) Yeni Turan Bağçeşme güzergâhı izlenecek. Asri Mezarlık ve Kent Mezarlığı için ise Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi-Santral-Mehmet Ali PaşaÜçyol Eski İstanbul Yolu İzmit Kent- Baki Komsuoğlu Bulvarı-Kurtuluş Bulvarı-Kent Mezarlığı güzergâhı kullanılacak.

 

HAT 200 VE 700 ÜCRETLİ DEVAM EDECEK

Bayram boyunca toplu taşıma araçları e-komobil.com ve Kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Hat 200 ve Hat 700 mevcut ücretli tarifeyle çalışmaya devam edecek.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA KATILDI VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA...
Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Geleneğini Yaşatan Anlamlı Program Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Geleneğini Yaşatan...
GTO’DAN ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ’NE KAPALI SPOR SALONU GTO’DAN ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ’NE KAPALI SPOR...
Dilovası bu projeyle yeni bir meydana kavuşuyor Dilovası bu projeyle yeni bir meydana kavuşuyor
Başkan Büyükgöz Gençlerle Sahur Sofrasında Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Gençlerle Sahur Sofrasında Bir...
Kocaeli’ye özgü ürünler Hatıra Mağazası’nda Kocaeli’ye özgü ürünler Hatıra Mağazası’nda
VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA...
İlhami Aktaş, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma...

Haberi Oku