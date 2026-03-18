Dilovası bu projeyle yeni bir meydana kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği yatırımlarla ilçelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Vatandaşların sosyal yaşamına değer katan Büyükşehir, prestij projelerinden biri olan “Dilovası Kent Meydanı Projesi’ni” ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında Dilovalılar modern ve çok amaçlı bir yaşam alanına kavuşacak.

BİN 200 TON BETON DÖKÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında inşa çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken Dilovası Kent Meydanı Projesi’nde şu ana kadar bin 200 ton beton döküldü. Birinci tabliye kalıp imalatlarının yapıldığı projede temelin üçte ikisi tamamlandı. Merdiven binalarının temelleri bitirilirken asansör kuyularının imalatı da gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 ton inşaat demiri kullanıldı.

2 BİN 400 METREKARE ALAN ÜZERİNDE YÜKSELİYOR

Dilovası Kent Meydanı Projesi, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir merkez olacak. 2 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin toplam kullanım alanı ise 7 bin 197 metrekare olacak. 540 gün içerisinde tamamlanması planlanan yapı, iki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak.

SOSYAL YAŞAMI CANLANDIRACAK

Dilovası Kent Meydanı’nın zemin katında açık teras alanı yer alacak. Birinci bodrum katta fuaye alanı, kafeterya ve teras alanı, aile çocuk merkezi (küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite alanı), bowling salonu, e-spor salonu, iki adet sinema salonu, sinema fuaye alanı ve toplantı odası bulunacak. İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları yer alacak.