12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN 44. YIL DÖNÜMÜ

Gazetemiz kurucusu ve genel yayın müdürü İsmail Kahraman un” 12 Eylül Darbesi nin Yıl Dönümü ve Darbeler Tarihi “ Başlıklı yazısı

Bizim gibi 1960 doğumlu olanlar Darbelerle büyüdü her on yılda bir askeri darbe yaşadık Darbeler çok şey alıp götürdü. Askeri darbeler yaşanmasaydı bugün ülkemiz her bakımdan güçlü olurdu. 12 Eylül 1980 Darbesinin 42. yılında darbelerden ders alınmasını diliyor , 1980 darbesinin gerçek yüzünü anlatan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.