2025’te toprağa bereket yağdı; Büyükşehir’den çiftçilere 166 milyon TL’lik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tohum ve gübreden hayvancılık ekipmanlarına, seralardan tıbbi ve aromatik bitkilere kadar geniş bir yelpazede sunduğu projelerle 2025 yılında üreticilere toplam 166 milyon TL’lik destek sağladı.

2025, ÇİFTÇİNİN YILI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü kapsamlı destek programlarla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Destekler 2025 yılında da dopdolu geçti. Artan maliyetlere karşı çiftçiyi yalnız bırakmayan Büyükşehir, toplamda 166 milyon TL’yi aşan destek paketiyle hem üretimi hem de kırsal kalkınmayı güçlendirdi. Bu çalışmalar, 2025 yılını Kocaeli’de adeta “Çiftçinin Yılı” haline getirdi.

2025’TE 166 MİLYON TL’LİK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Nisan 2019 ile Aralık 2025 arasında yürütülen 92 destekleme projesi başarıyla tamamlanırken, üreticilere toplamda 1,45 milyar TL’lik destek sağlandı. Bu rakam 2025 yılında 166 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

YEM BİTKİSİ VE GÜBRE DESTEĞİ ÜRETİCİYİ RAHATLATTI

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan yem bitkisi ve gübre destekleri üreticinin maliyet yükünü azaltarak nefes almasını sağladı. İlkbaharda 1.500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 72 ton yem bitkisi tohumu ve 700 ton gübre çiftçilere ulaştırıldı. Sonbaharda ise 3950 üreticiye yüzde 75 hibeli 1.420 ton arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Sebze ve meyve üreticisi 1.765 çiftçiye 500 ton gübre desteği verildi. Toplamda 103 milyon TL’yi aşan bu destekler, tarımsal üretime büyük katkı sağladı.

HAYVANCILIKTA VERİMLİLİĞİ ARTIRAN HAMLELER

Hayvancılık alanında da 2025 yılı hareketli geçti. Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli 145 damızlık koç dağıtarak sürü kalitesini artırdı. Bunun yanında silaj ve balya makineleri ile çeşitli traktör ekipmanları 100 üreticiye ulaştırıldı. 15 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşen bu yatırımlar, hayvancılıkta verimliliği güçlendirdi.

MODERN SERACILIK YAYGINLAŞIYOR

Örtü altı üretimin geliştirilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 87 top sera naylonu desteği sağlandı. Ayrıca 35 adet modern sera yapım desteğiyle çiftçiler daha verimli, sürdürülebilir ve yıl boyu üretime uygun alanlara kavuştu. Bu adımlar, modern tarım tekniklerinin bölgede yaygınlaşmasına önemli katkı sundu.

TAVUKÇULUK VE ARICILIK KIRSALI CANLANDIRDI

Kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliği artırmak amacıyla uygulanan doğal tavukçuluk projesi kapsamında 70 üreticiye yüzde 50 hibeli 16 bin tavuk, 2 bin yem paketi ve kümes ekipmanları verildi. 824 arıcıya ise yüzde 50 hibeli 203 ton beyaz toz şeker desteği sağlanarak, arıcılık faaliyetlerine büyük güç kazandırıldı. Bu projeler, kırsalda ek gelir imkanlarını genişletti.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERLE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Geleceğin tarım modelleri arasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler için de önemli bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 48 çiftçiye hibeli fide, fidan, ilaç ve gübre desteği sağlandı. Böylece kırsalda katma değerli üretimin önü açıldı. Ayrıca

TORAMANLAR SULAMA KANALI BEREKET GETİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hamlesi kapsamında hayata geçirdiği “Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi” önemli ölçüde tamamlandı. Toplam 525 milyon TL bedelli proje ile tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin 1. etabında 30 bin 591 metre iletim hattı, 72 hidrant yapısı, 1 terfi merkezi ve 300 metreküplük betonarme su deposu tamamlandı. 2. etapta ise 65 bin 109 metre iletim hattı, 138 hidrant yapısı, 2 terfi merkezi ve 3 adet 250 metreküplük prekast su deposu inşa edildi. 3. etap kapsamında planlanan 16 bin metre iletim hattının 12 bin 800 metresi ile 55 hidranttan 42’sinin yapımı tamamlanırken, kalan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

ÇİFTÇİYE MODERN SULAMA İMKÂNI SUNULDU

Tamamlandığında proje, bölge çiftçisine modern sulama imkanı sunarak verimliliği artıracak ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacak. Proje ile tarım arazilere suya doyarken, üretimi önemli ölçüde artırdı. Yeni sulama altyapısı, çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanmasına imkan tanıdı ve verimlilikte ciddi artış sağladı.





(Erkan ERENLER)