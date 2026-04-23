23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 106 yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

23 Nisan 2026 Perşembe 13:39

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir.
Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
