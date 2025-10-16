GENEL:
52 yıllık milli sevdaya Büyükşehir’den sıcak ağırlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 52 yıldır A Milli Takım’ın peşinden koşan 87 yaşındaki Milli Amigo Birol Ertan’ı Kocaeli Stadyumu’ndaki Gürcistan maçında misafir ederek örnek bir misafirperverlik sergiledi.

52 yıllık milli sevdaya Büyükşehir'den sıcak ağırlama

16 Ekim 2025 Perşembe 09:47

 AMİGO BİROL, KOCAELİ’DE AĞIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçını yerinde izlemek üzere ilimize gelen “Amigo Birol” lakaplı Birol Ertan’ı (87) ağırladı. Milli Takım’ın 52 yıldır peşinden ayrılmayan ve “Ay-Yıldızlı” ekibimizin en sadık taraftarlarından biri olarak bilinen 87 yaşındaki Birol Amca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerinin eşlik ettiği Amigo Birol, konaklaması için Seka Park Otel’e yerleştirildi.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Maçtan bir gün önce Kocaeli’ye gelen Amigo Birol, Büyükşehir Belediyesi’nin samimi ve içten misafirperverliğiyle karşılandı. Maç saatine kadar otelde dinlenen Birol Amca, karşılaşma öncesinde zabıta ekipleri tarafından Seka Park Otel’den alınarak güvenli bir şekilde Kocaeli Stadyumu’na ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu özel ilgisi sayesinde Amigo Birol 52 yıldır olduğu gibi yine A Milli Takım’ın yanında yer aldı. Kocaeli’de kendisine gösterilen sıcak karşılama karşısında memnuniyetini dile getiren Amigo Birol, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

