Açelya Akkoyun, kadın olmanın gücünü anlattı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşi programında konuşan ünlü oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun, “İyi ki Kadınım” adlı kitabının çıkış hikâyesini ve kadın olmanın anlamını paylaştı.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:43

 KADININ VAROLUŞUNA SAYGI

Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70’e tüm kitap tutkunlarını kucaklayan Uluslararası, 15. Kocaeli Kitap Fuarı renkli ve neşeli buluşmalara sahne oluyor. Bu kapsamda oyuncu ve yazar

Açelya Akkoyun, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen söyleşide “İyi ki Kadınım” adlı kitabının çıkış hikâyesini anlattı. Kitabında kadının sadece anne ya da ev hanımı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Akkoyun, “Kadının varlığına saygı duymak, şükretmek ve karşı tarafı yok etmeden birlikte var olabilmek çok önemli” dedi.

 

GÜÇ VE KUDRETİN ANLAMI

Güç kavramının kudretle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Akkoyun, kadın ve erkeğin birlikte var olmasının önemine dikkat çekti.

Kadının kendi kadınlığına hizmet etme gücünün önemini anlatan Akkoyun, hayatı bir orkestra gibi düşündüğünü ve her sesin kendine özgü bir anlam taşıdığını ifade etti.

 

KİTABIN MESAJI

“İyi ki Kadınım kitabını yazarken, kadınların iç dünyasındaki zenginlikleri, kıymeti ve yaşadıkları duygusal yolculukları aktarmaya çalıştım” diyen Akkoyun, kitabının insan olmanın ve insana verilen değerin önemine de dikkat çekti.

(Ömer İLGEÇ)

