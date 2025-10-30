Aile kavramına Kur’an penceresinden bakış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek “Kur’an-ı Kerim’de Aile Sempozyumu” 01 Kasım 2025 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TOPLUMSAL DEĞERLER ÜZERİNE SUNUMLAR YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) tarafından organize edilen sempozyum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 01 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, Kur’an-ı Kerim ışığında aile, evlilik, ebeveynlik, huzur ve toplumsal değerler üzerine sunumlar yapacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI PROF. DR. MEHMET EMİN AY’DAN

Sempozyum, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın “Kur’an-ı Kerim’de Aile” konulu konuşmasıyla başlayacak. Üç oturumdan oluşacak sempozyumda İstanbul, Iğdır, Yalova, Cumhuriyet ve Kocaeli Üniversitelerinden akademisyenler yer alacak. Oturumlarda “Kur’an’da Aile İçi Nezaket Kuralları”, “Sabır, Merhamet ve Fedakârlık Boyutuyla Kur’an’da Anne”, “Kur’an’a Göre Babalık Anlayışı”, “Kur’an’da Aile ve Din Eğitimi” gibi başlıklar ele alınacak.

AİLE KURUMUNUN KUR’AN’DAKİ YERİ

Etkinlik, aile kurumunun Kur’an’daki yeri, değerler sistemi ve modern dünyadaki yansımaları üzerine kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor. Aile içi iletişimden ebeveyn rollerine, toplumsal huzurdan ahlaki değerlere kadar birçok konu Kur’an ayetleri çerçevesinde değerlendirilecek. Bu sempozyumla aile kurumunun güçlenmesine katkı sunulması ve Kur’an’ın rehberliğinde toplumsal değerlere dikkat çekilmesi hedefleniyor.



(Ömer İLGEÇ)