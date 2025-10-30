GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aile kavramına Kur’an penceresinden bakış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek “Kur’an-ı Kerim’de Aile Sempozyumu” 01 Kasım 2025 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Aile kavramına Kur'an penceresinden bakış

30 Ekim 2025 Perşembe 15:00

 TOPLUMSAL DEĞERLER ÜZERİNE SUNUMLAR YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) tarafından organize edilen sempozyum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 01 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, Kur’an-ı Kerim ışığında aile, evlilik, ebeveynlik, huzur ve toplumsal değerler üzerine sunumlar yapacak.

 

AÇILIŞ KONUŞMASI PROF. DR. MEHMET EMİN AY’DAN

Sempozyum, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın “Kur’an-ı Kerim’de Aile” konulu konuşmasıyla başlayacak. Üç oturumdan oluşacak sempozyumda İstanbul, Iğdır, Yalova, Cumhuriyet ve Kocaeli Üniversitelerinden akademisyenler yer alacak. Oturumlarda “Kur’an’da Aile İçi Nezaket Kuralları”, “Sabır, Merhamet ve Fedakârlık Boyutuyla Kur’an’da Anne”, “Kur’an’a Göre Babalık Anlayışı”, “Kur’an’da Aile ve Din Eğitimi” gibi başlıklar ele alınacak.

 

AİLE KURUMUNUN KUR’AN’DAKİ YERİ

Etkinlik, aile kurumunun Kur’an’daki yeri, değerler sistemi ve modern dünyadaki yansımaları üzerine kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor. Aile içi iletişimden ebeveyn rollerine, toplumsal huzurdan ahlaki değerlere kadar birçok konu Kur’an ayetleri çerçevesinde değerlendirilecek. Bu sempozyumla aile kurumunun güçlenmesine katkı sunulması ve Kur’an’ın rehberliğinde toplumsal değerlere dikkat çekilmesi hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı atağı Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı atağı
Afiş Baskı: Etkili Tanıtımın En Görsel Yolu Afiş Baskı: Etkili Tanıtımın En Görsel Yolu
Tramvayda 5 istasyon genişliyor Tramvayda 5 istasyon genişliyor
Kadın Kooperatifleri, 8 konu başlığında toplanıyor Kadın Kooperatifleri, 8 konu başlığında toplanıyor
“Kocaeli Ulaşım Mevzuatı Revizyonu Çalıştayı” gerçekleşti “Kocaeli Ulaşım Mevzuatı Revizyonu Çalıştayı”...
Amerika'da Şirket Kurmak EasyFormation'la Kolaylaşsın Amerika'da Şirket Kurmak EasyFormation'la Kolaylaşsın
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı yenileme çalışmalarına...

Haberi Oku