Akıncı: Kendi tarihimizi kendimizin yazması gerekir

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birçok etkinlik ve söyleşileri ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Akademisyen Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı, Yazar Sevilay Yılmaz, Psikologlar Şevval Osmanoğlu ve Sedanur Okudan söyleşilerinde katılımcılara hitap etti. Akıncı, “Kendi tarihimizi kendimizin yazması gerekir” dedi.

12 Ekim 2025 Pazar 11:05

 “RESMİ TARİH KURGUDUR”

“Türkiye’nin Siyasal Hayatı” konulu söyleşinde konuşan Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı, “Tarih olgusu çok önemlidir çünkü kazananların yazdığı tarihtir. Hele ki resmi tarih dediğimiz olgu, resmi ideolojinin kendine uygun bir toplumu oluşturabilmek için kaleme aldığı olgular dizisidir. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil dünyadaki tüm resmi tarihler kurgudur. Rejimin ihtiyaç duyduğu şekilde bir tarih kurgusu vardır. Tarihi yazanların bir kısmı oryantalist kafa ile batılı mantığıyla Batılıların Türkiye’ye ve toplumuna baktığı gibi bakarak bir tarih ortaya koymaya kalkıyor. Bizim ülkemizin insanlarının tarihimizi yazması gerekiyor. Dışarıdan yazılan tarihin dayatılması ile evlatlarımız doğruyu öğrenemez” dedi.

 

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİ

Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleşen söyleşiler kapsamında Yazar Sevilay Yılmaz ile Psikologlar Şevval Osmanoğlu ve Sedanur Okudan katılımcılara hitap etti. Yazar Yılmaz, “Çocuklarla İletişim” adlı söyleşisinde çocukların aile içi eğitimi ve günlük hayata dair görevleri üzerinde durdu. Psikologlar Şevval Osmanoğlu ve Sedanur Okudan ise Ünlü Yazar John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar eserinin psikolojik ve toplumsal analizini yaptı.

(Erkan ERENLER)

