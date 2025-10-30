Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı atağı

DAYANIKLI BETON YOL UYGULAMASI

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda beton yol kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Altyapı hatlarının yüzeye yakın olması nedeniyle yol kaplaması, çelik hasır ve kayma çubuklarıyla güçlendirilerek uzun ömürlü hale getiriliyor. Cumhuriyet Caddesi’nde parke sökümü ve kazı işlemleri tamamlanırken, 650 metrelik kesimde ise plent miks temel (PMT) serimi yapıldı.

KAZI, DOLGU VE TEMEL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çalışmalar dahilinde elektrik aydınlatma hattı için boş boru döşeme ve enine geçiş çalışmaları da tamamlandı. Yapılan imalatlar kapsamında 500 metreküp kazı, 400 metreküp dolgu, 1,45 kilometre reglaj ve 650 metreküp trimer kazısı gerçekleştirildi. 3 bin 825 ton plent miks temel seriminin yapıldığı caddeye 5 bin 300 ton binder asfalt serimi de planlanıyor.

BASKI BETONLA MODERN GÖRÜNÜM

Yolun 730 metrelik kısmında ise baskı beton uygulaması yapılacak. Bu uygulama sayesinde hem estetik hem de dayanıklılık açısından modern bir görünüm kazandırılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Caddesi, modern görünümü ve konforlu ulaşımıyla Başiskele’nin prestij caddelerinden biri haline gelecek.



(Ömer İLGEÇ)