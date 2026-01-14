GENEL:
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve manevi huzura vesile olmasını temenni ederek tüm Darıcalıların ve İslam âleminin kandilini tebrik etti.

14 Ocak 2026 Çarşamba 16:56

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm vatandaşların kandilini tebrik etti. Miraç Kandili’nin taşıdığı manevi anlam ve öneme dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ilahi huzura yükseldiği Miraç Kandili; rahmetin, mağfiretin ve hikmetin en derinden hissedildiği müstesna gecelerden biridir. Bu anlamlı gecenin, gönüllerimize huzur, toplumumuza birlik ve beraberlik, insanlığa ise barış ve umut getirmesini temenni ediyorum.”

Başkan Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili gibi mübarek gecelerin; sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, manevi değerlerin hatırlanmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğunu ifade etti. Darıcalıların ve İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bu vesileyle başta kıymetli Darıcalı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

