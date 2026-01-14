Başkan Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili gibi mübarek gecelerin; sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, manevi değerlerin hatırlanmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğunu ifade etti. Darıcalıların ve İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bu vesileyle başta kıymetli Darıcalı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum” dedi.
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili Mesajı
