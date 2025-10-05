banner1192
Başkan Büyükakın fuarı gezdi kitap severler ile sohbet etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açarken, Başkan Büyükakın kitap severlerin heyecanına ortak oldu

05 Ekim 2025 Pazar 09:54

 STANTLARI TEK TEK ZİYARET

Ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, 15. kez kapılarını açtı. İlk dakikalardan itibaren kitap severler Kocaeli Kongre Merkezi'ne akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da kitap kurtlarını yalnız bırakmadı. Radyo D'nin canlı yayınına katılan Başkan Büyükakın, daha sonra Kitap Fuarı'ndaki stantları tek tek ziyaret etti, görevlilere kolaylıklar diledi.

 

KİTAPLAR ÜZERİNE SOHBET

Başkan Tahir Büyükakın, kitapların büyülü dünyasını geçen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Kitaplar üzerine kitap severlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, fuarın gördüğü ilgiden memnun kaldı. "Vatandaşların ilgisi, Kocaeli Kitap Fuarı'nın ne kadar önemli ve doğru bir organizasyon olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yapan Büyükakın, tüm vatandaşları Kocaeli Kitap Fuarı'nı gezmeye ve söyleşilere katılmaya davet etti.

(Emre KAHRAMAN)

