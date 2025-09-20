Başkan Büyükakın gazilerle omuz omuza yürüdü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kocaeli’de düzenlenen yürüyüşte kahraman gaziler, askeri ve siyasi erkan ile bir araya geldi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katılarak gazilere eşlik etti.

ASKERİ VE SİYASİ ERKAN HAZIR BULUNDU

İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüşe Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Harun Özgür Yıldızlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, siyasi parti il başkanları, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gaziler, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILDI

Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da eşlik etti. Öğrencilerin de yer aldığı kortej, bando ezgileriyle Kent Meydanı’na ulaştı. Burada Kocaeli Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu. Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir tören olarak hafızalara kazındı.



(Ömer İLGEÇ)