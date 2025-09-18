“Gazilerimiz, bağımsızlığımızın silinmez mühürleridir”

Gazilerimize gösterilecek en büyük vefa; onların uğruna canlarını ortaya koyduğu değerlere sadakatle sahip çıkmaktır. Adaletin, kardeşliğin, huzurun hüküm sürdüğü bir ülke inşa etmek, gazilerimizin ruhunu şad edecek en kutlu hizmettir. Bugün bizlere düşen, onların açtığı yolu daha ileriye taşımak, evlatlarımıza güven içinde yarınlar bırakmaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”
(Emre KAHRAMAN)