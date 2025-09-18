GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Gazilerimiz, bağımsızlığımızın silinmez mühürleridir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Milletimizin var oluş destanı, gazilerimizin alın çizgilerinde, bakışlarının derinliğinde, yürüyüşlerinin vakarındadır. Onların taşıdığı unvan, bir madalyadan, bir berat kâğıdından çok daha öte; bağımsızlığımıza düşen gölgenin silinmez mühürlerinden biridir” dedi.

'Gazilerimiz, bağımsızlığımızın silinmez mühürleridir”

18 Eylül 2025 Perşembe 11:03

 Kocaeli’nin tarih boyunca gazi ruhunun mayalandığı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; “Dün Gazi Osman Paşa’dan Akça Koca’ya, Yahya Kaptan’dan İzmit’in işgaline karşı duran isimsiz kahramanların mirası; bugün sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda bu şerefin sancağını taşıyor. Kore’de ve Kıbrıs’ta bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçiklerden, 15 Temmuz gecesinde şehadetle burun buruna gelen kahramanlara kadar bu toprakların her karışı gazilerin alın teriyle, fedakârlığıyla yoğrulmuştur.

 

Gazilerimize gösterilecek en büyük vefa; onların uğruna canlarını ortaya koyduğu değerlere sadakatle sahip çıkmaktır. Adaletin, kardeşliğin, huzurun hüküm sürdüğü bir ülke inşa etmek, gazilerimizin ruhunu şad edecek en kutlu hizmettir. Bugün bizlere düşen, onların açtığı yolu daha ileriye taşımak, evlatlarımıza güven içinde yarınlar bırakmaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, soydaş gençlerle buluştu Büyükakın, soydaş gençlerle buluştu
Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği
Dönüşümün başlama noktası belli oldu Dönüşümün başlama noktası belli oldu
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TİSAN ENDÜSTRİ’YE ZİYARET GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TİSAN ENDÜSTRİ’YE...
İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle olacak İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle...
Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın, soydaş gençlerle buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı’nın...

Haberi Oku