“Gazilerimiz, bağımsızlığımızın silinmez mühürleridir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Milletimizin var oluş destanı, gazilerimizin alın çizgilerinde, bakışlarının derinliğinde, yürüyüşlerinin vakarındadır. Onların taşıdığı unvan, bir madalyadan, bir berat kâğıdından çok daha öte; bağımsızlığımıza düşen gölgenin silinmez mühürlerinden biridir” dedi.

Kocaeli’nin tarih boyunca gazi ruhunun mayalandığı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; “Dün Gazi Osman Paşa’dan Akça Koca’ya, Yahya Kaptan’dan İzmit’in işgaline karşı duran isimsiz kahramanların mirası; bugün sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda bu şerefin sancağını taşıyor. Kore’de ve Kıbrıs’ta bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçiklerden, 15 Temmuz gecesinde şehadetle burun buruna gelen kahramanlara kadar bu toprakların her karışı gazilerin alın teriyle, fedakârlığıyla yoğrulmuştur.

Gazilerimize gösterilecek en büyük vefa; onların uğruna canlarını ortaya koyduğu değerlere sadakatle sahip çıkmaktır. Adaletin, kardeşliğin, huzurun hüküm sürdüğü bir ülke inşa etmek, gazilerimizin ruhunu şad edecek en kutlu hizmettir. Bugün bizlere düşen, onların açtığı yolu daha ileriye taşımak, evlatlarımıza güven içinde yarınlar bırakmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”



(Emre KAHRAMAN)