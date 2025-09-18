GENEL:
Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor. Her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Büyükşehir, 2025 yılının ilk 8 ayında 25 bin 544 haneye 41 Kart desteği verdi.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:02

 25 BİN 544 HANEYE EL UZATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Kentin her köşesine yardımların ulaştırılması için titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir, şeffaf ve etkin bir yardım mekanizması oluşturarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 41 Kart uygulamasını tüm hızıyla sürdürüyor. 2025 yılının ilk 8 ayında 25 bin 544 haneye 41 Kart desteği veren Büyükşehir, milyonlarca lira sosyal destek sağlayarak hem ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu hem de toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirdi.

 

6 FARKLI KATEGORİDE DESTEK

Gıda, giyim, fatura, nakit, süt ve medikal olmak üzere 6 farklı kategoride verilen 41 Kart ile vatandaşlar; anlaşmalı market, mağaza ve medikal firmalardan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca fatura ve nakit kartlarıyla Vakıfbank ATM’lerinden nakit çekim de yapılabiliyor. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 25 bin 544 haneye ulaştırılan destek ile Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflendi. Özellikle kış aylarında fatura desteği ve sağlık alanında medikal kart uygulamasıyla yüzlerce ailenin yükü hafifletildi. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam edecek.

 

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN

Büyükşehir Belediyesi’nin 41 Kart hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da 8 farklı ilçede yer alan SIM’lere (Sosyal İletişim Merkezi) gelerek bilgi alabilirler.

(Emre KAHRAMAN)

Anahtar Kelimeler
